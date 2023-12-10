Квіткова похизувалася подарунком від незнайомця за 2 тисячі доларів (фото)

Після розлучення з телеведучим Нікітою Добриніним особисте життя блогерки-мільйонниці Даші Квіткової не дає спокою її прихильникам. Так, днями зірка у черговий раз натякнула на нові стосунки, похизувавшись коштовним подарунком, вартість якого майже 2 тисячі доларів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.
Останнім часом таємні прихильники тішать красуню розкішними букетами. На цей раз Даша отримала доволі коштовну річ з нагоди Дня святого Миколая.
Зірці Instagram подарували брендовий фотоапарат із надзвичайно якісним режимом зйомки.
Подарунок Даші Квітковій від незнайомця (фото: instagram.com/kvittkova)
Такий презент комусь обійшовся майже у дві тисячі доларів.
"Здається, і я отримала Миколайчика", - повідомила дівчина у своєму блозі.
Вона зізналась, що сама хотіла придбати собі камеру, однак замість неї це зробив інший.
"Просто в сторіз згадала, що я шукаю одну камеру, яку хотіла придбати, але мене випередили", - написала знаменитість.
Ім’я того, хто втілив мрію Квіткової, вона не стала розкривати. Тож фанам залишається лише здогадуватися.
Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Нагадаємо, Даша Квіткова від 2020 до 2023 року жила у шлюбі з ведучим Нікітою Добриніним.
Пів року тому пара розлучилася. Колишні закохані виховують спільного сина Лева.
Даша Квіткова з Нікітою Добриніним (фото: instagram.com/kvittkova)
До речі, Добринін вже не самотній. Його підозрюють у романі з відомою блогеркою.
Раніше дружина Анатоліча назвала найдорожчі подарунки від чоловіка.
Також Дорофєєва розсекретила вартість найкоштовнішого презенту від Кацуріна.