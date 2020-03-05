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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси     05.03.2020 - 17:33
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився до рівня 24,70 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 5 березня 2020 року знизився на 12 копійок до 24,72 гривень за долар, курс купівлі до 24,70 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 27,66 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,7000 - 24,7200 грн/долар, євро 27,6442 - 27,6666 грн/євро, російський рубль 0,3684 - 0,3691 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,7000

24,7200

EUR/UAH

27,6442

27,6666

RUB/UAH

0,3684

0,3691

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 4 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,8100 - 24,8400 грн/долар, євро 27,5763 - 27,6071 грн/євро, російський рубль 0,3742 - 0,3748 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 5 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 17 копійок до 24,84 гривень за долар, курс євро знизився на 22 копійки до 27,70 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,56 (24,75 - 4 березня), продажу - 24,84 (25,01 - 4 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,27 (27,49 - 4 березня), продажу - 27,70 (27,92 - 4 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,47 - 4 березня), продажу 3,81 (3,83 - 4 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 6 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,89 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 березня встановлено на такому рівні: 24,7413 гривень за 1 долар (-0,1495 грн). При цьому курс долара на 5 березня становить 24,8908 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс рубляКурс євро
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