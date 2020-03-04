Аналітики допускають зростання курсу до 27 грн/долар після зміни уряду

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Спекулятивний капітал може піти з України так само швидко, як і прийшов

Зміна уряду України в умовах глобальної епідемії коронавірусу і лихоманки на світових ринках може призвести до зростання курсу долара до 27 гривень. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, нерви у інвесторів, які вже вклали державні облігації України понад 5 млрд доларів, можуть не витримати, що виллється у продаж наших паперів і падіння гривні.

Як нагадав аналітик, весь минулий тиждень світові ринки знижувалися під впливом поширення коронавірусу. "У відповідь на це, щоб пом'якшити негативні процеси, в США екстрено знижують ставку за аналогією з 2008 роком. В реальності при посиленні негативних ефектів ми можемо показати динаміку схожу з початком кризи 13 років тому", - додав він.

Пархоменко підкреслив, що в Україні на цьому тлі знижуються купівлі ОВДП і помірно падає гривня.

"У цей вкрай важливий момент, як ніби не розуміючи наслідків, Рада відправила у відставку Кабмін. Найгірше, що можна зробити в поточній ситуації - це заблокувати роботу уряду, коли світ стоїть на порозі епідемії", - зазначив він.

Зазначимо, Федеральна резервна система США 3 березня прийняла термінове рішення про зниження базової процентної ставки на 0,5% до 1-1,25% річних. Як зазначили у ФРС, основи економіки США залишаються сильними, проте коронавірус створює зростаючі ризики для економічної активності.

Нагадаємо, майбутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що зміцнення курсу гривні до долара не принесло позитивних наслідків. За його словами, зміцнення гривні вдарило по експорту, але ніяк не позначилося на добробуті пересічних українців