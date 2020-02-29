Курс долара в Україні 2020: українців чекають несподівані зміни

Курс долара в Україні 2020

Курс долара здивує українців найближчим часом

Курс долара в Україні 2020 тривалий час показував стабільність, однак після 8 березня українців чекають зміни. На минулому тижні долар повинен був послабити гривню, однак вийшло зворотне.

Гривня, що подешевшала у середу, зміцнилася ближче до вихідних. Експерти Олег Пендзін та Андрій Шевчишин спробували роз'яснити причини такої поведінки долара та оцінили можливі тренди на наступний тиждень, передає "Сьогодні".

"Вартість українських єврооблігацій падає, що підтверджує зміну тенденцій - інвесторам вони стають малоцікаві. В цих умовах гривня буде відчувати сильний тиск. Ситуація обтяжується також дефіцитом держбюджету, який раніше покривався коштами від розміщення ОВДП. Курс гривні в п'ятницю відкотився до позначки 24,55 грн за долар. Девальваційний тиск зберігається", - аналізує Андрій Шевчішин.

Олег Пендзін зазначає, що курс на наступному тижні, як і раніше, буде визначати Національний банк. Курс, за його словами, найімовірніше, буде коливатися в межах 10 копійок вгору-вниз від 24,5 гривень за долар.

Він також нагадав, що в березні Україну чекають великі виплати за зобов'язаннями вже в перші дні місяця, що стане важливим чинником ослаблення гривні після 8 березня, коли країна повернеться до роботи після трьох вихідних днів.

На думку експертів гривневі заощадження варто перевести у валюту, за винятком внесків, прибутковість по яких перевищує 14% річних. У найближчі три місяці вони будуть вигідніше, навіть якщо гривня девальвує нижче 25,5 гривень за долар.

Як повідомляло РБК-Україна, світові ринки акцій втратили за тиждень 5 трлн доларів капіталізації під загрозою світової рецесії через поширення коронавірусу.Тиждень був найгіршим для ринків після світової фінансової кризи 2008 року.