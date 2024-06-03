Курбан-байрам 2024: дата, суть и традиции важного праздника
Курбан-байрам в Украине 2024 года приходится на 16 июня. Это исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа. Время памяти о жертвоприношении Ибрахима, уважаемого в исламе пророком и длится в течение 3-4 дней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда именно отмечаем праздник Курбан-байрам, почему этот праздник важен и каковы его традиции.
История возникновения праздника
Курбан-байрам - важный мусульманский праздник, связанный с пророком Ибрагимом.
Однажды архангел Джабраил явился Ибрагиму во сне и передал приказ Аллаха принести в жертву своего сына Исмаила. Хотя это было очень тяжело для Ибрагима, он согласился.
Ибрагим взял сына, нож и пошел к долине Мина возле Мекки. Исмаил попросил отца завязать ему глаза, чтобы не видеть страдания. Когда Ибрагим был готов выполнить повеление, Аллах остановил его руку и дал вместо сына овцу для жертвоприношения. Это было испытание веры.
Курбан-байрам - это время радости, милосердия и общности, когда мусульмане вспоминают о важности веры, жертвенности и помощи нуждающимся.
Как празднуют Курбан-байрам
Праздник Курбан-байрам в этом году длится четыре дня (с 16 июня по 20 июня).
В течение этого времени мусульмане выполняют ритуалы, показывающие их благодарность, радость и доброту.
Подготовка к празднику начинается заранее:
- уборка домов
- одевание праздничной одежды
- покупка животных для жертвоприношения
- благотворительные взносы для помощи бедным.
Что делают в первый день праздника:
- утром производят обрядовое очищение тела
- затем посещают мечеть для специальной молитвы (салат Аль-Айд)
- после проведения всех ритуалов слушают проповеди имама о значении праздника и добрых делах.
Затем мусульмане возвращаются домой или идут на специальное место для жертвоприношения, которое называется Курбан. Они закалывают животное (овцу, корову или верблюда) по направлению к Мекке, произнося "Бисмиллах" ("Во имя Аллаха"). Мясо делят на три части: одну отдают родственникам и друзьям, другую - бедным, а третью оставляют себе.
В последующие дни мусульмане посещают родственников и знакомых, обмениваются подарками и поздравлениями, желая "Ид мубарак" ("Благословенный праздник") или "Ид саид" ("Счастливого праздника"). Они также чтят память умерших предков, посещая их могилы и читая Коран.
Напомним, ранее появился церковный календарь на лето 2024 года.
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При написании материала были использованы источники: сайты Духовного управления мусульман Украины, Sogodni Svyato и Википедия.