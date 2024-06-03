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Курбан-байрам 2024: дата, суть и традиции важного праздника

Понедельник 03 июня 2024 06:55
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Курбан-байрам 2024: дата, суть и традиции важного праздника Исламский фонарь с мечетью (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Курбан-байрам в Украине 2024 года приходится на 16 июня. Это исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа. Время памяти о жертвоприношении Ибрахима, уважаемого в исламе пророком и длится в течение 3-4 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда именно отмечаем праздник Курбан-байрам, почему этот праздник важен и каковы его традиции.

История возникновения праздника

Курбан-байрам - важный мусульманский праздник, связанный с пророком Ибрагимом.

Однажды архангел Джабраил явился Ибрагиму во сне и передал приказ Аллаха принести в жертву своего сына Исмаила. Хотя это было очень тяжело для Ибрагима, он согласился.

Ибрагим взял сына, нож и пошел к долине Мина возле Мекки. Исмаил попросил отца завязать ему глаза, чтобы не видеть страдания. Когда Ибрагим был готов выполнить повеление, Аллах остановил его руку и дал вместо сына овцу для жертвоприношения. Это было испытание веры.

Курбан-байрам - это время радости, милосердия и общности, когда мусульмане вспоминают о важности веры, жертвенности и помощи нуждающимся.

Как празднуют Курбан-байрам

Праздник Курбан-байрам в этом году длится четыре дня (с 16 июня по 20 июня).

В течение этого времени мусульмане выполняют ритуалы, показывающие их благодарность, радость и доброту.

Подготовка к празднику начинается заранее:

  • уборка домов
  • одевание праздничной одежды
  • покупка животных для жертвоприношения
  • благотворительные взносы для помощи бедным.

Что делают в первый день праздника:

  • утром производят обрядовое очищение тела
  • затем посещают мечеть для специальной молитвы (салат Аль-Айд)
  • после проведения всех ритуалов слушают проповеди имама о значении праздника и добрых делах.

Затем мусульмане возвращаются домой или идут на специальное место для жертвоприношения, которое называется Курбан. Они закалывают животное (овцу, корову или верблюда) по направлению к Мекке, произнося "Бисмиллах" ("Во имя Аллаха"). Мясо делят на три части: одну отдают родственникам и друзьям, другую - бедным, а третью оставляют себе.

В последующие дни мусульмане посещают родственников и знакомых, обмениваются подарками и поздравлениями, желая "Ид мубарак" ("Благословенный праздник") или "Ид саид" ("Счастливого праздника"). Они также чтят память умерших предков, посещая их могилы и читая Коран.

Напомним, ранее появился церковный календарь на лето 2024 года.

Читайте также церковный календарь праздников на июнь.

При написании материала были использованы источники: сайты Духовного управления мусульман Украины, Sogodni Svyato и Википедия.

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