Курбан-байрам 2024: дата, суть та традиції важливого свята
Курбан-байрам в Україні 2024 припадає на 16 червня. Це ісламське свято закінчення хаджу, що відзначається через 70 днів після свята Ураза-байрам, в 10-й день місяця Зуль-хіджа. Час пам’яті про жертвопринесення Ібрахіма, шанованого в ісламі пророком і триває протягом 3-4 днів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли саме відзначаємо свято Курбан-байрам, чому це свято важливе і які його традиції.
Історія виникнення свята
Курбан-байрам - важливе мусульманське свято, пов’язане з пророком Ібрагімом.
Одного разу архангел Джабраїл з’явився Ібрагіму у сні та передав наказ Аллаха принести в жертву свого сина Ісмаїла. Хоча це було дуже важко для Ібрагіма, він погодився.
Ібрагім взяв сина і ніж та пішов до долини Міна біля Мекки. Ісмаїл попросив батька зав’язати йому очі, щоб не бачити свої страждання. Коли Ібрагім був готовий виконати наказ, Аллах зупинив його руку і дав замість сина вівцю для жертвопринесення. Це було випробування віри.
Курбан-байрам - це час радості, милосердя і спільності, коли мусульмани згадують про важливість віри, жертовності і допомоги тим, хто потребує.
Як святкують Курбан-байрам
Свято Курбан-байрам цього року триває чотири дні (з 16 червня до 20 червня).
Протягом цього часу мусульмани виконують ритуали, які показують їхню вдячність, радість і доброту.
Підготовка до свята починається заздалегідь:
- прибирання домівок
- одягання святкового одягу
- купівля тварин для жертвопринесення
- благодійні внески для допомоги бідним.
Що роблять у перший день свята:
- зранку роблять обрядове очищення тіла
- потім відвідують мечеть для спеціальної молитви (салат Аль-Айд)
- після проведення всіх ритуалів слухають проповіді імама про значення свята і добрі справи.
Потім мусульмани повертаються додому або йдуть на спеціальне місце для жертвопринесення, яке називається Курбан. Вони заколюють тварину (вівцю, корову або верблюда) у напрямку до Мекки, промовляючи "Бисмиллах" ("В ім’я Аллаха"). М’ясо ділять на три частини: одну віддають родичам і друзям, другу – бідним, а третю залишають собі.
У наступні дні мусульмани відвідують родичів і знайомих, обмінюються подарунками і привітаннями, бажаючи "Ід мубарак" ("Благословенне свято") або "Ід саїд" ("Щасливого свята"). Вони також вшановують пам’ять померлих предків, відвідуючи їхні могили і читаючи Коран.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Духовного управління мусульман України, Sogodni Svyato та Вікіпедія.