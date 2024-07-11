Кумир украинской молодежи чуть не загремел в полицию из-за съемок видео: что известно

Кумир молодежи, певец YAKTAK (Ярослав Карпук), который недавно презентовал свой новый трек "Лилии" и клип на него, едва не оказался в отделении полиции из-за съемок видео.

Об этом Ярослав рассказал в комментарии РБК-Украина (проект Styler).

О чем песня "Лілії"

Новая композиция Карпука передает атмосферу юношеской влюбленности, которую не могут сломать никакие трудности.

Она воплощает образ любви, которая не боится помех.

Это, по словам артиста, "история о любви, которая чувствуется в каждом взгляде, каждом прикосновении и каждом слове".

Как снимали клип и записывали песню

Запись трека проходила в разных местах во время всеукраинского тура YAKTAK: в машине, в отелях, где-то между концертами.

"Я использовал свою колонку и микрофоны. Это вообще стандартная история для нас во время тура", - делится певец.

Но самое интересное произошло на съемках клипа.

"Мы его снимали в Умани, где-то прямо во дворах. И в какой-то момент местные жители вызвали полицию на нас", - рассказал артист.

К счастью, Ярослав с командой "все объяснили и решили эту проблему".

"Но это был первый случай, когда на нас вызвали полицию во время съемок клипа", - признается он.

Ярослав рассказал о съемках нового клипа (Фото: instagram.com/yaktak_official)

Кто такой YAKTAK

Ярослав Карпук - автор и исполнитель песен в жанре поп и хип-хоп из Волыни. В 2019 году принимал участие в 5-м сезоне украинского телевизионного шоу "Голос. Діти" (команда Дзидзьо), где занял второе место. Лауреат премии Muzvar Awards.

Его концерты постоянно собирают солд-ауты, а его песни "Погляд", "Порічка", "Чекає вдома" и другие, записанные сольно и в коллаборации с другими украинскими артистами, не сходят с топов на стриминговых платформах.

Ярослав считает себя веселым и энергичным, а также мечтает представить Украину на "Евровидении". К слову, попытка пройти на песенный конкурс в этом году с песней "Lalala" потерпела неудачу.