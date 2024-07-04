Песня на стихи Максима Кривцова. Украинские музыканты поразили щемящей премьерой (видео)

Инди-группы adm:t и Tember Blanche презентовали песню "метаморфосінь" на стихотворение поэта-военнослужащего Максима Кривцова, жизнь которого оборвалась 7 января этого года .

Что известно о треке "метаморфосінь"

Автор щемящих строчек успел услышать демоверсию двух песен adm:t, и одна из которых - "метаморфосінь". Несмотря на название, трек на самом деле имеет легкое летнее настроение.

Фронтмен группы adm:t Андрей Дмитренко познакомился с музыкантами из Tember Blanche во время фестиваля Koktebel Jazz Fest - это произошло в 2021 году. Еще тогда, несколько лет назад, артисты договорились о сотрудничестве в будущем.

"Когда я закончил написание музыки и мелодику слов - прислал Владу Лагоде, им понравилось. Впоследствии у них, на домашней студии, мы и записали все партии. Полную версию сингла сделал Тарас Пидкуймуха, работающий над сводкой и мастерингом для треков группы", - озвучил детали Андрей.

Группа adm:t

К слову, adm:t - киевская инди-группа, которая была создана в 2017 году. Первый сингл под названием "лісостеп" попал в список лучших украинских песен 2018 года по версии интернет-издания Karabas LIVE, а в декабре 2022 года трек можно было услышать в рекламе "Нової пошти".

Tember Blanche

Что касается коллектива Tember Blanche, то в его состав входят бывшие уличные музыканты - Саша Ганапольская (солистка и сонграйтер) и Влад Лагода (продюсер и гитарист).

Музыку исполнителей описывают как такую, что она окутывает домашним уютом и привлекает своей искренностью и теплом. В списке самых популярных песен группы - "Вечорниці", набравшие обороты в TikTok в 2021 году.

В конце 2022 года Tember Blanche приняли участие в нацотборе на "Евровидение 2023", выступив в финале с песней "Я вдома".

Что известно про Максима Кривцова

Защитник был участником Революции достоинства в 2013-2014 годах, а в ряды Вооруженных сил присоединился добровольцем в 2014 году. Позже стал работать в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и Veteran Hub.

С началом полномасштабной войны вернулся на службу. В конце 2023 года презентовал сборник "Вірші з бійниці", которую назвали одной из лучших книг украинской поэзии в 2023 году по версии украинского ПЭН.

О гибели воина стало известно 7 января этого года. Трагическое известие подтвердила его мать.

Кривцову было 33 года (Фото: facebook)

"У меня была одна ужасная мечта, мне это часто снилось: ходить по Киеву с автоматом, ждать своей станции метро с оружием на коленях. Я из тех ужасных людей, которые говорили, что нужно, чтобы война перенеслась на улицу, как пожар. Чтобы другие тоже поняли, что происходит. Утром 24 февраля я очень пожалел об этих мыслях", - говорил поэт в одном из своих интервью.

Максим Кривцов летом 2020 года (Фото: wikipedia)