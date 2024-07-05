20 новых украинских песен, которые понравятся даже самым требовательным
Украинские меломаны, готовьтесь к новому музыкальному пиру в первые дни июля! Наши артисты выпустили на этот раз кучу интересных и эмоциональных песен - от зажигательных поп-шедевров до трогательных баллад.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 19 невероятных треков, которые коснутся вашего сердца.
TVORCHI - "Supernatural"
Новая песня дуэта из их будущего альбома "Planet X". Свежая аудиоработа представителей Украины на Евровидении 2023 - это одновременно грустный и радостный трек, в нем встречаются противоречивые эмоции. Припев - это поднимающая настроение эйфория, исцеляющая, а куплеты - о легкой грусти, которая накрывает.
Тина Кароль и SHUMEI - "Дзвони"
Романтическая поп-роковая баллада, рассказывающая о печали друг за другом, полностью исполнена живым составом музыкантов, придавая композиции ощущение живого выступления, как на концерте. Больше о треке можете почитать в нашем предыдущем материале.
YAKTAK - "Лілії"
Композиция передает атмосферу юношеской влюбленности, которую не могут разрушить никакие трудности. Она изображает образ любви, которая не боится помех. Это история о любви, которая чувствуется в каждом взгляде, каждом прикосновении и каждом слове.
adm:t и Tember Blanche - "метаморфосінь"
В основу песни легло одноименное стихотворение украинского поэта и военного Максима Кривцова, жизнь которого оборвалась 7 января этого года. Несмотря на название песни, настроение трека - летнее, предшествует осеннему перевоплощению. Больше про "метаморфосінь" мы рассказывали в недавнем материале.
CHEEV - "Рана"
Эта история о ранах, "которые мы прячем под притворной уверенностью".
"И даже улыбка не говорит о человеке столько, сколько могут сказать глаза…" - говорит о треке артист.
STASYA - "Даруй тепло"
Это песня, которая затрагивает тему человеческих слабостей и силы духа. Трек передает мысли и эмоции автора, напоминая слушателям, что все мы имеем право на ошибки и падения, но важно не терять свой ритм и продолжать двигаться вперед.
Маша Кондратенко и OSTY - "Білі ночі"
Чувственная песня и яркая видеоработа о летних вечерах, которые навсегда в памяти.
Никита Киселев - "Лагідний гай"
Это трогательная романтическая баллада-перевод старой песни артиста, объединяющая страсть и лирическую атмосферу летних вечеров.
Харцизи - "Погонич"
Эта песня написана на слова известного математика, историка, краеведа, поэта и философа Анатолия Секретарева, в поддержку волонтерской деятельности его дочери - Александры Гуллы.
DEN BAURIN - "Грай музико, грай!"
Зажигательный и положительный трек, записанный артистом на одной из студий Буэнос-Айреса.
пропаща сила - "Сусіди знизу"
Это песня о страстной любви, которая по тем или иным причинам должна быть скрыта от постороннего глаза.
ROMA TUZ - "Відчути"
Новый трек певица посвятила своему жениху. Сама видеоробота на песню передает романтичность и легкость.
Также предлагаем послушать следующие треки:
MI MI MARII - "Пісня вічного розуму"
KOZAK SYSTEM - "Прощавай, Голубко"
АСАФАТОV - "Синє небо"
Rohata Zhaba - "Темно-зелений хвойний кущ (з павутинкою)"
Гордій Старух - "Доле"
ZEFEAR - "Сіль горить"
КИТ feat. LAUD - "Без тебе"
OKS - "Про кохання"
Кстати, недавно мы писали о 7 мотивационных фильмах для тех, кто устал работать в офисе.
Еще рассказывали о 5 самых драйвовых фестивалях этим летом, которые вы не можете пропустить.