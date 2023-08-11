Как оспорить решение ВЛК, если вы с ним не согласны: инструкция
После прохождения военно-врачебной комисии (ВЛК) - военнобязанный может быть не согласен с решением. В таком случае человек может оспорить решение ВЛК.
Как это сделать - читайте в материале Styler.
Как оспорить решение ВЛК
Это можно сделать в досудебном и судебном порядке.
При досудебном порядке обжалования человеку следует обратиться к ВЛК высшего уровня, такими являются:
- ВЛК районного (городского) территориального центра, нужно обращаться в ВЛК области или Киева
- ВЛК областей - ВЛК регионов
- Постановления любых ВЛК могут просматривать Центральные ВЛК
Для обжалования постановления ВЛК в досудебном порядке следует подать следующие документы:
- заявление о пересмотре обжалуемого постановления ВЛК низшего уровня, в котором указать причины пересмотра постановления
- все имеющиеся документы, выданные ВЛК, решение которой пересматривается;
- результаты предварительных медицинских исследований (если есть)
Результатом досудебного порядка обжалования постановления ВЛК может стать решение о проведении повторного или контрольного осмотра.
При судебном порядке обжалования в суд можно обращаться:
- сразу, без предварительного использования досудебного порядка
- или после получения отрицательного заключения от последней инстанции досудебного порядка
Помните, что на обжалование заключения ВЛК в судебном порядке дается:
- 3 месяца, если первоначально применен досудебный порядок. Отсчет начинается со дня вручения решения о рассмотрении заявления об обжаловании постановления
- 6 месяцев со дня вынесения соответствующего постановления ВЛК
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