Как оспорить решение ВЛК, если вы с ним не согласны: инструкция

После прохождения военно-врачебной комисии (ВЛК) - военнобязанный может быть не согласен с решением. В таком случае человек может оспорить решение ВЛК.

Как это сделать - читайте в материале Styler.

Как оспорить решение ВЛК Это можно сделать в досудебном и судебном порядке. При досудебном порядке обжалования человеку следует обратиться к ВЛК высшего уровня, такими являются: ВЛК районного (городского) территориального центра, нужно обращаться в ВЛК области или Киева

ВЛК областей - ВЛК регионов

Постановления любых ВЛК могут просматривать Центральные ВЛК Для обжалования постановления ВЛК в досудебном порядке следует подать следующие документы: заявление о пересмотре обжалуемого постановления ВЛК низшего уровня, в котором указать причины пересмотра постановления

все имеющиеся документы, выданные ВЛК, решение которой пересматривается;

результаты предварительных медицинских исследований (если есть) Результатом досудебного порядка обжалования постановления ВЛК может стать решение о проведении повторного или контрольного осмотра. При судебном порядке обжалования в суд можно обращаться: сразу, без предварительного использования досудебного порядка

или после получения отрицательного заключения от последней инстанции досудебного порядка Помните, что на обжалование заключения ВЛК в судебном порядке дается: 3 месяца, если первоначально применен досудебный порядок. Отсчет начинается со дня вручения решения о рассмотрении заявления об обжаловании постановления

6 месяцев со дня вынесения соответствующего постановления ВЛК