Куда исчезла Слава Фролова - судья из "Україна має талант", которая много лет не появляется на ТВ

Слава Фролова долгие годы была любимицей украинских зрителей. Ее мягкость, теплая улыбка и умение поддержать участников шоу "Україна має талант" сделали ее одной из самых ярких фигур проекта. Но после завершения работы в этом телепроекте она будто растворилась в воздухе - перестала появляться на экранах и исчезла из публичного пространства.

Как сейчас живет знаменитость? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

От телешоу до культурных проектов

Фролова присоединилась к команде "Україна має талант" еще в 2009 году, с первого сезона, и сразу отличилась среди судей.

Пока ее коллеги порой рубили правду матку, она всегда старалась найти теплые слова поддержки даже для тех, кто не проходил дальше.

Этим и покорила зрителей - своей добротой, открытостью и желанием вдохновить. В шоу она оставалась вплоть до 2016 года.

Слава Фролова (скриншот)

Однако после завершения участия в проекте Слава решила кардинально сменить курс - отказалась от шоу-бизнеса и погрузилась в культуру.

Еще задолго до этого, в 2012 году, она основала инициативу Slava Frolova-Group - платформу для поддержки молодых украинских художников.

Среди ее самых известных культурных инициатив - фестиваль ART-Пикник, который путешествовал по городам Украины, популяризируя искусство и привлекая людей к творчеству.

Слава Фролова (фото: instagram.com/slava_frolova)

Еще один важный проект - конкурс детского рисунка ROCKIT, который помогает детям поверить в собственный талант.

Параллельно Фролова сосредоточилась на семье: воспитывает сына Марка, который интересуется графическими романами, и дочь Серафиму.

Слава Фролова с детьми (фото: instagram.com/slava_frolova)

Позиция во время войны

С началом полномасштабного вторжения России телеведущая не осталась в стороне.

Она активно ведет блог, где освещает события войны, делится фактами о преступлениях россиян и призывает поддерживать ВСУ.

Также присоединяется к волонтерским инициативам, помогает собрать средства на нужды военных, организует гуманитарную помощь.

Слава Фролова (фото: instagram.com/slava_frolova)

В 2022 году она записала видеообращение, в котором поделилась, как изменилась ее роль в новой реальности:

А вот где сейчас живет Слава - доподлинно неизвестно. Впрочем, коллега Фроловой Игорь Кондратюк рассказывал, что она сейчас находится не в Украине.

"Слава Фролова сейчас за границей, но я не уполномочен рассказывать, где именно. Она на связи. Мы периодически пишем друг другу, что очень соскучились. Когда планировался десятый сезон телешоу "Україна має талант", мы надеялись, что нас тоже привлекут к участию. Меня, правда, приглашали посидеть четвертым судьей, который по сценарию постоянно менялся, но уже не вспомню, что помешало принять участие", - делился продюсер в одном из своих интервью.

Слава Фролова с Кондратюком (фото: instagram.com/slava_frolova)