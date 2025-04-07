"Духовный гангстер": как сейчас живет и чем занимается экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос (фото)

Когда-то Санта Димопулос покоряла сцену, выигрывала чемпионаты по бодибилдингу и зажигала на паркете "Танців з зірками". А теперь называет себя "духовным гангстером" и проводит женские ретриты.

Где сейчас живет Санта Димопулос

Судя по Instagram-блогу, она вместе с дочкой живет в Дубае. Чаще всего публикует фото именно оттуда. Кроме того, артистка активно путешествует по другим странам, в частности проводила время в Индонезии, на Мальдивах, во Франции и в Испании.

Где сейчас Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Чем занимается

Санта завершила музыкальную карьеру. Сегодня она украинский инфлюенсер, предприниматель и наставница. В своем блоге называет себя "духовным гангстером" и проводит женские ретриты, помогая обрести внутреннюю гармонию. В Instagram делится мотивационным контентом, результатами и советами по тренировкам.

Санта Димопулос сейчас (фото: instagram.com/santadimopulos)

Личная жизнь Димопулос

Была в отношениях с шоуменом Андреем Джеджулой. В 2008-м у них родился сын Даниэль, а через два года они разошлись. Впоследствии она вышла замуж за бизнесмена Игоря Кучеренко, от которого воспитывает четырехлетнюю дочь Софию. Пара развелась в апреле прошлого года после 11 лет брака.

Санта с дочкой (фото: instagram.com/santadimopulos)

В январе 2025-го Джеджула рассказывал, что их 16-летний сын решил жить с ним в Украине. Парень в таком возрасте, когда нуждается во внимании папы. Однако он регулярно навещает маму, и вот недавно проводил с ней время в Дубае.

Санта с сыном Даниэлем (фото: instagram.com/santadimopulos)

Позиция во время полномасштабной войны

Санта осудила российское вторжение. Она участвовала в различных благотворительных мероприятиях, в частности по поддержке детей, пострадавших в результате войны. В июне 2022-го вернулась в Украину и делилась незабываемыми впечатлениями от визита. Однако в прошлом году заявила, что не видит будущего на Родине. Ради безопасности детей решила остаться за границей. Соцсети звезда ведет на трех языках: английском, украинском и русском.

Санта во время ретрита (фото: instagram.com/santadimopulos)

Краткая биография Санты Димопулос

Родилась 21 мая 1987 года в Киеве. Получила известность как украинская певица, танцовщица, модель и бодибилдер. Особую славу принесло участие в третьем сезоне "Фабрики звезд". Была солисткой украинских групп "7 небо" и "ВИА Гра". В 2011 году Санта стала чемпионкой мира по бодибилдингу и фитнесу, а в 2020-м победила в 7-м сезоне шоу "Танці з зірками".

Санта Димопулос в "Танцах со звездами" (фото: instagram.com/santadimopulos)