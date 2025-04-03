Ева Бушмина вернется в "ВИА Гру"? Певица неожиданно высказалась о своем будущем

Украинская певица Ева Бушмина (настоящее имя - Яна Швец), которая во время полномасштабной войны в Украине живет в Европе и молчит о событиях в родной стране , сообщила в сети о том, что прекращает петь под псевдонимом LAYAH.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Вчера, 2 апреля, Бушминой исполнилось 36 лет. В связи с этим она рассказала о своих творческих планах.

"После ухода из группы "ВИА Гра" я много лет пыталась найти свою индивидуальность и убежать от образа, навязанного группой. Я пыталась делать что-то другое, новое, пробовала быть странной, необычной, выделяться своей музыкой, внешним видом и свободой. Я стремилась быть собой", - отметила артистка.

Она вспомнила начало своей карьеры и тот образ, который ей придумали продюсеры "Фабрики звезд", а затем Константин Меладзе.



Ева Бушмина в составе "ВИА Гры" с Альбиной Джанабаевой и Надеждой Мейхер - архивное фото (фото: wikipedia.org)

"Я прошла круг длиной в 16 лет, чтобы увидеть, что я бежала от себя. Я наконец поняла, что это не проект "Фабрика звезд" и не группа "ВИА гра" навязали мне образ сексуальной красивой женщины", - отметила Бушмина.

Также певица отметила, что она долгое время "была не довольна собой".

"Сегодня я благодарностью смотрю на свой путь, на опыт и на людей, которые так настойчиво и неустанно показывали мне себя истинную. И я с гордостью хочу объявить вам, что Ева Бушмина возвращается! И очень скоро вы снова услышите мой голос и увидите меня настоящую", - подытожила она.

Вернется ли Ева Бушмина в "ВИА Гру"

На фоне такого заявления певицы многие могли подумать, что Бушмина готова вернуться в группу, в которой пела с 2010 по 2012 год.

Музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин в своем Telegram-канале написал, что прямо спросил, не собирается ли она вернуться в "ВИА Гру".

"Нет. Это слишком. Нужно двигаться вперед", - отметила Бушмина.

Где сейчас Ева Бушмина

В последнее годы Бушмина живет со скульптором из Одессы Денисом Грищуком, известным под псевдонимом Grishigiano. На момент полномасштабного вторжения РФ они отдыхали в Египте. Пара не вернулась домой, а решила пожить во Франции.



Бушмина со своим возлюбленным (фото: instagram.com/layahmusic)

За три года войны Бушмина практически не упоминала о страшных событиях в Украине в своем блоге.

Ее контент - это в основном достаточно откровенные фото и видео. Певица смело оголяется, участвует в фотосессиях и видеосъемках как сама, так и со своим мужем Денисом Грищуком.



Ева Бушмина (фото: instagram.com/layahmusic)