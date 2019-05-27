Народ прокидається: мережа підтримала кримчан, що розтоптали прапори РФ у Севастополі

У Криму поглумилися над прапорами Росії (колаж: РБК-Україна)

За наругу над прапорами кримчанам загрожує тюремний термін

В окупованому РФ Криму поглумилися над прапорами Російської Федерації. Двоє кримчан зривали державні символи РФ, публічно їх пошкоджували і потім викидали на проїжджу частину. Тепер затриманим хлопцям загрожує таремний термін. Про це повідомляє Крим. Реалії.

Інцидент стався на вулиці Гоголя в Севастополі ще під час святкування Дня перемоги 9 травня. Хлопці зірвали прапори з декількох будинків, публічно їх пошкодили і викинули на дорогу.

Кримчан затримали і справу вже передали до прокуратури. Хлопцям загрожує вирок у вигляді обмеження або позбавлення волі на рік за ст. 329 КК РФ (наруга над Державним прапором Російської Федерації).

В Криму поглумилися над прапорами Росії (ілюстративне фото: УНІАН)

Користувачі мережі в коментарях підтримують кримчан, які все частіше демонструють своє небажання миритися з незаконною окупацією півострова.

Народ прокидається.

Шкода людей.

Севастопольці, коли прокинуться, мало не здасться.

Як вони їх знайшли, цікаво. Кожен би так зробив.

Партизани.

В Криму поглумилися над прапорами Росії (скрін: facebook.com)

Раніше повідомлялося, що з окупованого Криму вирішили вислати Наталю Кудуєву разом з донькою, яка два роки тому стала "героїнею" російської пропаганди.

До речі, Філіп Кіркоров заявив про готовність в якості путінського емісара говорити з Володимиром Зеленським на предмет покращення відносин між країнами.

Нагадаємо, скандальний депутат Нестор Шуфрич на травневі свята влаштував собі романтичну автомобільну подорож в окупований Крим.