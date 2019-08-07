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Боже, скільки народу! У мережі сміються з пляжів в окупованому Криму (фото)

STYLERЖиття    07.08.2019 - 19:49
Боже, скільки народу! У мережі сміються з пляжів в окупованому Криму (фото)
Пляжі в Криму (Колаж РБК-Україна)

У мережі показали фото з найпопулярніших пляжів Криму

Кримський блогер RoksolanaToday&Крым опублікував на своїй сторінці в Twitter свіжі фотографії з пляжів окупованого Криму. На знімках видно, що ні в курортній Поповці, ні на пляжах Гурзуфа, ні в Феодосії туристів практично немає.

У мережі сміються, що курортний сезон вийшов на фінішну пряму, а туристи на пляжах так і не з'явилися. Крім того, недавній шторм розполохав останніх відпочиваючих.

"Поповка: серпень впевнено йде по Криму, вже й не чекаємо", "Феодосія: серпень серпень, просто не серпень", "Судак. Зовсім уже серпня. Максимум", "Євпаторія. І так нікого і останніх змиє - здує", - так блогер підписав фотографії.

 

Пляжі в окупованому Криму (twitter.com/KrimRt)

Користувачі соціальної мережі відреагували на знімки і почали висміювати кількість туристів:

  • Боже, скільки народу.
  • Мільйони туристів кажуть: "Привіт!"
  • Рушники не покласти.

Крім того, блогер розповів, що на пляжах парку Перемоги і "Омега" заборонено купатися через холеру.

"При відборі проб води у ході планового моніторингу згаданих пляжів ФГКУЗ "Протичумна станція Республіки Крим" були виділені холерні ембріони", - написав блогер і опублікував фотографії, де видно, що на заражених пляжах відпочивають люди разом з дітьми.

Боже, скільки народу! У мережі сміються з пляжів в окупованому Криму (фото)

Пляж в Криму з холерою (twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на двох популярних морських курортах через шторм "втекло море" і стало неможливо купатися.

А також розповідали про те, що в Одеській області стихія зруйнувала ціле дачне селище.

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