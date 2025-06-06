Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса: сделал то, на что другие не решаются

Так, в сцене, которая и принесла ему этот титул, Круз прыгнул с вертолета с парашютом, который был намеренно подожжен в воздухе.

Парашют обработали специальным воспламеняющимся веществом, чтобы огонь выглядел максимально реалистично.

Как только купол загорался, актер отсоединял его и раскрывал запасной парашют - все в реальном времени, без дублеров и компьютерной графики.

И это не один дубль - Том повторил прыжок 16 раз, чтобы достичь идеального кадра.

Этот безумный трюк поразил даже команду Книги рекордов Гиннеса.

"Том не просто играет героев боевиков - он сам и является героем боевиков! Его успех - это результат невероятной преданности, стремления к правдивости и готовности расширять границы возможного для актера. Для меня большая честь признать его бесстрашие этим новым титулом", - отметил ее главный редактор Крейг Глендей.

К слову, фильм "Миссия невыполнима: Финальная расплата" стал не просто очередной частью культового экшна, а настоящей вехой в карьере Тома Круза.

Именно этот блокбастер был анонсирован как финальное появление актера в образе агента Итана Ханта - персонажа, с которым он был неразрывно связан почти три десятилетия.

Эпический прыжок с горящим парашютом, который Круз выполнил лично, стал символическим завершением его участия во франшизе, которая длилась 29 лет.

Восьмая часть "Миссии" увидела свет 22 мая и сразу же взорвалась в прокате - стартовые сборы достигли впечатляющих 200 миллионов долларов, что стало самым успешным открытием среди всех фильмов серии.

Сейчас лента уже собрала более 360 миллионов долларов в мире, и этот показатель продолжает расти.