Том Круз потрапив у Книгу рекордів Гіннеса: зробив те, на що інші не наважуються

Так, у сцені, що й принесла йому цей титул, Круз стрибнув з гелікоптера з парашутом, який був навмисно підпалений у повітрі.

Парашут обробили спеціальною займистою речовиною, аби вогонь виглядав максимально реалістично.

Щойно купол спалахував, актор від’єднував його й розкривав запасний парашут - усе в реальному часі, без дублерів і комп’ютерної графіки.

І це не один дубль - Том повторив стрибок 16 разів, щоб досягти ідеального кадру.

Цей шалений трюк вразив навіть команду Книги рекордів Гіннеса.

"Том не просто грає героїв бойовиків - він сам і є героєм бойовиків! Його успіх - це результат неймовірної відданості, прагнення до правдивості та готовності розширювати межі можливого для актора. Для мене велика честь визнати його безстрашність цим новим титулом", - зазначив її головний редактор Крейґ Ґлендей.

До слова, фільм "Місія нездійсненна: Фінальна розплата" став не просто черговою частиною культового екшну, а справжньою віхою в кар’єрі Тома Круза.

Саме цей блокбастер був анонсований як фінальна поява актора в образі агента Ітана Ханта - персонажа, з яким він був нерозривно пов’язаний майже три десятиліття.

Епічний стрибок із палаючим парашутом, який Круз виконав особисто, став символічним завершенням його участі у франшизі, яка тривала 29 років.

Восьма частина "Місії" побачила світ 22 травня й одразу ж вибухнула в прокаті - стартові збори сягнули вражаючих 200 мільйонів доларів, що стало найуспішнішим відкриттям серед усіх фільмів серії.

Наразі стрічка вже зібрала понад 360 мільйонів доларів у світі, і цей показник продовжує зростати.