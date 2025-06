Леди Гага во втором сезоне "Венздей": кого сыграет и когда появится в сериале

Чем поразит второй сезон "Венздей"

Новые серии выйдут в две волны. Первые эпизоды покажут 6 августа, а остальные - 3 сентября. Первый эпизод получил название "Here We Woe Again" и был снят Тимом Бертоном.

В основной актерский состав также вошли Кэтрин Зета-Джонс, Фред Армисен и Луис Гусман. Из новых присоединились Стив Бушеми, Билли Пайпер, Иви Темплтон и Ноа Тейлор.

Актеры сериала "Венздей" (скриншот)

По официальному синопсису, героиня Ортеги возвращается в Академию Невермор, где ей придется столкнуться со старыми и новыми врагами, а также непростыми испытаниями.

Ко всему она должна балансировать между семьей, друзьями и раскрытием новой тайны.

Каким будет 2 сезон "Венздей" (скриншоты)

В 6-минутном фрагменте до премьеры зрители узнали, что Венздей будет исследовать свои сверхъестественные способности.

Когда-то благодаря своему дару она смогла разоблачить опасного серийного убийцу. Однако, похоже, у сил есть побочный эффект.



Кого сыграет Леди Гага

Известная певица также приняла участие в съемках. Еще после выхода первого сезона сеть взорвалась эстетическими эдитами и челленджами под ее песню "Bloody Mary", которая благодаря TikTok получила новую жизнь.

Поэтому шоуранеры пригласили звезду присоединиться к сериалу. Во время Tudum Ортега и Гага презентовали новый сезон и раскрыли личность героини артистки.

Так, она воплотит Розалину Ротвуд - преподавательницу Академии Невермор, которая специализируется на темных искусствах.

Известно, что этот персонаж появится во второй половине сезона уже в сентябре.



"Она такая милая, спокойная и добрая. Это удивляет. От нее всегда можно ожидать чего-то неожиданного, но главное - всегда искренность и щедрость", - комментировала сотрудничество Дженна.

Ранее она также рассказывала, как на съемочной площадке готовились к появлению Леди Гаги. Такие условия не создавали даже для актеров основного состава.