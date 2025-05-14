Кому идет больше? Дженна Ортега повторила культовый образ Кэрри Брэдшоу (фото)
Дженна Ортега появилась на премьере в Нью-Йорке в легендарном "газетном" платье Кэрри Брэдшоу. Вона повторила один из самых громких образов из сериала "Секс в большом городе".
Как выглядела актриса и что известно о культовом платье - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Дженна Ортега посетила мировую премьеру фильма "Hurry Up Tomorrow" 13 мая в Нью-Йорке. На красной дорожке она предстала в изящном платье с разрезом и принтом с вырезками из газет.
Звезда "Венздей" в платье Кэрри Брэдшоу (фото: Getty Images)
Дополнила свой модный "лук" Дженна золотыми туфлями на ремешках с открытым носком и каблуками. Особого акцента добавили сдержанные украшения из золота и маникюр нюдово-розового оттенка.
Винтажный образ был позаимствован из коллекции Christian Dior сезона осень-зима 2000-2001. Именно Сара Джессика Паркер сделала наряд культовым. Ее героиня Кэрри появилась в нем в третьем сезоне сериала "Секс в большом городе".
Дженна Ортега в образе Кэрри Брэдшоу (коллаж: РБК-Украина)
Платье стало настолько обсуждаемым, что даже спустя более 20 лет различные звезды Голливуда продолжают выбирать его для модных выходов. Ранее Ким Кардашян и Эмили Ратаковски демонстрировали различные варианты платья в 2019-м и 2021-м годах.
Что известно о модном образе Кэрри Брэдшоу
Героиня Сары Джессики Паркер впервые продемонстрировала наряд в 17-й серии 3-го сезона. Тогда она направлялась на встречу с экс-супругой "Мистера Бига", чтобы извиниться за разрушенный брак. Впоследствии героиня повторила образ уже в фильме "Секс в большом городе-2".
Интересно, что Джон Гальяно, который в начале 2000-х был креативным директором Dior, для своей коллекции вдохновлялся бездомными на улицах Парижа и элитными вечеринками 20-30-х годов, где богачи притворялись нищими ради развлечения. Тогда он презентовал модную линейку Hobo Chic.
"Газетный" принт, который он позаимствовал у Эльзы Скиапарелли, получил название Christian Dior Daily. Однако коллекция вызвала шквал негатива и акции протеста.
Люди обвинили дизайнера в эксплуатации образа бездомных и даже выходили на протесты. Впоследствии Гальяно публично извинился и создал новую коллекцию, где и появилось легендарное "газетное" платье.
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При написании материала были использованы следующие источники: DailyMail, Vogue.