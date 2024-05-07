"Уэнздей" возвращается: что известно о съемках нового сезона мистической истории (видео)
"Уэнздей" в 2022 году наделал шума, благодаря нестандартному и совершенно новому сюжету, а также актерской игре настоящих профессионалов. А теперь сериал, захвативший сеть интересным танцем, объявил о съемках второго сезона.
О том, чего следует ожидать от продолжения мистической истории "Уэнздей", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Netflix в сети X и трейлер на YouTube.
Что известно о съемках нового сезона "Уэнздей"
Мистическая история "Уэнздей" увлекла миллионы зрителей во всем мире и оставила отпечаток в виде ярких впечатлений и песни, которая еще долго играла отовсюду.
А чего только стоит оригинальный танец главной героини Уэнздей Адамс, которым она покорила сеть и заставила людей учить эти движения. После такого успеха, зрители, конечно, хотят видеть продолжение, которое будет интриговать не меньше, чем первый сезон.
И кажется, наконец-то, это желание осуществится, ведь на официальной странице Netflix в соцсети Х, было опубликовано фото основного актерского состава, который будет принимать участие в съемках второго сезона.
Второй сезон "Уэнздей" уже в производстве (фото: twitter.com/netflix)
Команда разместилась в интерьере комнаты Уэнздей Аддамс и Энид Синклер в академии "Невермор".
"Второй сезон "Уэнздей" уже в производстве. Пожалуйста, дважды поаплодируйте нашему актерскому составу, к которому теперь присоединились Кристофер Ллойд, Стив Бушеми, Тандиве Ньютон, Джоанна Ламли, Гейли Джоэл Осмент, Гизер Матараццо и Билли Пайпер", - говорится в официально. сообщении Netflix в соцсети X.
Правда, какие-либо детали о втором сезоне сериала пока неизвестны. Также не называется приблизительная дата его выпуска. Поэтому можно рассчитывать как на 2024 год, так и на 2025.
На новом фотоснимке присутствует:
- Дженна Ортега
- Кэтрин Зета-Джонс
- Луис Гусман
- Исаак Ордонес
- Эмма Майерс
- Джой Сандей
- Гантер Дуэн и т.д.
На фото есть почти все, за исключением Перси Гайнса Уайта, вероятно, из-за громкого скандала. Однако рядом с актерами разместился и режиссер Тим Бертон.
В какой скандал "вляпался" Перси Гайнс Уайт из сериала "Уэнздей"
Перси Гайнса Вайта, сыгравшего Ксавье Торпа - одного из центральных персонажей в первом сезоне сериала, в 2023 году обвинили в сексуальном насилии, но сам Уайт все отрицал.
Дело в том, что в сети появилась информация о том, что актер якобы насиловал девушек. Утверждалось, что он отправлял женщинам свои интимные фото, а также своим знакомым.
Но это не единственное, в чем тогда обвинили Прси. Парню приписывали, что он устраивал вместе со своими друзьями вечеринки, на которых они "накачивали" девушек алкоголем, а после этого, якобы, насиловали. Именно поэтому его участие в продолжении сериала пока под вопросом.
Перси Гайнс Уайт (фото: Кинориум)
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