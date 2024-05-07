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"Уэнздей" возвращается: что известно о съемках нового сезона мистической истории (видео)

Вторник 07 мая 2024 20:51
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"Уэнздей" возвращается: что известно о съемках нового сезона мистической истории (видео) Кадр из сериала "Уэнздей"
Автор: Юлия Любченко

"Уэнздей" в 2022 году наделал шума, благодаря нестандартному и совершенно новому сюжету, а также актерской игре настоящих профессионалов. А теперь сериал, захвативший сеть интересным танцем, объявил о съемках второго сезона.

О том, чего следует ожидать от продолжения мистической истории "Уэнздей", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Netflix в сети X и трейлер на YouTube.

Что известно о съемках нового сезона "Уэнздей"

Мистическая история "Уэнздей" увлекла миллионы зрителей во всем мире и оставила отпечаток в виде ярких впечатлений и песни, которая еще долго играла отовсюду.

А чего только стоит оригинальный танец главной героини Уэнздей Адамс, которым она покорила сеть и заставила людей учить эти движения. После такого успеха, зрители, конечно, хотят видеть продолжение, которое будет интриговать не меньше, чем первый сезон.

И кажется, наконец-то, это желание осуществится, ведь на официальной странице Netflix в соцсети Х, было опубликовано фото основного актерского состава, который будет принимать участие в съемках второго сезона.

&quot;Уэнздей&quot; возвращается: что известно о съемках нового сезона мистической истории (видео)

Второй сезон "Уэнздей" уже в производстве (фото: twitter.com/netflix)

Команда разместилась в интерьере комнаты Уэнздей Аддамс и Энид Синклер в академии "Невермор".

"Второй сезон "Уэнздей" уже в производстве. Пожалуйста, дважды поаплодируйте нашему актерскому составу, к которому теперь присоединились Кристофер Ллойд, Стив Бушеми, Тандиве Ньютон, Джоанна Ламли, Гейли Джоэл Осмент, Гизер Матараццо и Билли Пайпер", - говорится в официально. сообщении Netflix в соцсети X.

Правда, какие-либо детали о втором сезоне сериала пока неизвестны. Также не называется приблизительная дата его выпуска. Поэтому можно рассчитывать как на 2024 год, так и на 2025.

На новом фотоснимке присутствует:

  • Дженна Ортега
  • Кэтрин Зета-Джонс
  • Луис Гусман
  • Исаак Ордонес
  • Эмма Майерс
  • Джой Сандей
  • Гантер Дуэн и т.д.

На фото есть почти все, за исключением Перси Гайнса Уайта, вероятно, из-за громкого скандала. Однако рядом с актерами разместился и режиссер Тим Бертон.

В какой скандал "вляпался" Перси Гайнс Уайт из сериала "Уэнздей"

Перси Гайнса Вайта, сыгравшего Ксавье Торпа - одного из центральных персонажей в первом сезоне сериала, в 2023 году обвинили в сексуальном насилии, но сам Уайт все отрицал.

Дело в том, что в сети появилась информация о том, что актер якобы насиловал девушек. Утверждалось, что он отправлял женщинам свои интимные фото, а также своим знакомым.

Но это не единственное, в чем тогда обвинили Прси. Парню приписывали, что он устраивал вместе со своими друзьями вечеринки, на которых они "накачивали" девушек алкоголем, а после этого, якобы, насиловали. Именно поэтому его участие в продолжении сериала пока под вопросом.

&quot;Уэнздей&quot; возвращается: что известно о съемках нового сезона мистической истории (видео)&quot;Уэнздей&quot; возвращается: что известно о съемках нового сезона мистической истории (видео)

Перси Гайнс Уайт (фото: Кинориум)

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