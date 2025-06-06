Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса: сделал то, на что другие не решаются

Голливудская звезда Том Круз снова доказал, что не зря его называют главным экстремалом киноиндустрии. Актер официально стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса благодаря невероятному трюку, который выполнил во время съемок шпионского боевика "Миссия невыполнима: Финальная расплата".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Deadline .

Так, в сцене, которая и принесла ему этот титул, Круз прыгнул с вертолета с парашютом, который был намеренно подожжен в воздухе.

Парашют обработали специальным воспламеняющимся веществом, чтобы огонь выглядел максимально реалистично.

Как только купол загорался, актер отсоединял его и раскрывал запасной парашют - все в реальном времени, без дублеров и компьютерной графики.

И это не один дубль - Том повторил прыжок 16 раз, чтобы достичь идеального кадра.

Этот безумный трюк поразил даже команду Книги рекордов Гиннеса.

"Том не просто играет героев боевиков - он сам и является героем боевиков! Его успех - это результат невероятной преданности, стремления к правдивости и готовности расширять границы возможного для актера. Для меня большая честь признать его бесстрашие этим новым титулом", - отметил ее главный редактор Крейг Глендей.

К слову, фильм "Миссия невыполнима: Финальная расплата" стал не просто очередной частью культового экшна, а настоящей вехой в карьере Тома Круза.

Именно этот блокбастер был анонсирован как финальное появление актера в образе агента Итана Ханта - персонажа, с которым он был неразрывно связан почти три десятилетия.

Эпический прыжок с горящим парашютом, который Круз выполнил лично, стал символическим завершением его участия во франшизе, которая длилась 29 лет.

Восьмая часть "Миссии" увидела свет 22 мая и сразу же взорвалась в прокате - стартовые сборы достигли впечатляющих 200 миллионов долларов, что стало самым успешным открытием среди всех фильмов серии.

Сейчас лента уже собрала более 360 миллионов долларов в мире, и этот показатель продолжает расти.