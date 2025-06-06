Том Круз потрапив у Книгу рекордів Гіннеса: зробив те, на що інші не наважуються

Голлівудський зірка Том Круз знову довів, що не дарма його називають головним екстремалом кіноіндустрії. Актор офіційно став рекордсменом Книги рекордів Гіннеса завдяки неймовірному трюку, який виконав під час зйомок шпигунського бойовика "Місія неможлива: Фінальна розплата".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Deadline .

Так, у сцені, що й принесла йому цей титул, Круз стрибнув з гелікоптера з парашутом, який був навмисно підпалений у повітрі.

Парашут обробили спеціальною займистою речовиною, аби вогонь виглядав максимально реалістично.

Щойно купол спалахував, актор від’єднував його й розкривав запасний парашут - усе в реальному часі, без дублерів і комп’ютерної графіки.

І це не один дубль - Том повторив стрибок 16 разів, щоб досягти ідеального кадру.

Цей шалений трюк вразив навіть команду Книги рекордів Гіннеса.

"Том не просто грає героїв бойовиків - він сам і є героєм бойовиків! Його успіх - це результат неймовірної відданості, прагнення до правдивості та готовності розширювати межі можливого для актора. Для мене велика честь визнати його безстрашність цим новим титулом", - зазначив її головний редактор Крейґ Ґлендей.

До слова, фільм "Місія нездійсненна: Фінальна розплата" став не просто черговою частиною культового екшну, а справжньою віхою в кар’єрі Тома Круза.

Саме цей блокбастер був анонсований як фінальна поява актора в образі агента Ітана Ханта - персонажа, з яким він був нерозривно пов’язаний майже три десятиліття.

Епічний стрибок із палаючим парашутом, який Круз виконав особисто, став символічним завершенням його участі у франшизі, яка тривала 29 років.

Восьма частина "Місії" побачила світ 22 травня й одразу ж вибухнула в прокаті - стартові збори сягнули вражаючих 200 мільйонів доларів, що стало найуспішнішим відкриттям серед усіх фільмів серії.

Наразі стрічка вже зібрала понад 360 мільйонів доларів у світі, і цей показник продовжує зростати.