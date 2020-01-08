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Катастрофа літака МАУ: рятувальники знайшли рукописну записку серед останків

STYLERПодії    08.01.2020 - 10:09
Катастрофа літака МАУ: рятувальники знайшли рукописну записку серед останків
Український літак МАУ розбився в Ірані (колаж: РБК-Україна)

Український літак МАУ впав незабаром після вильоту з аеропорту в столиці Ірану

Український літак МАУ розбився в Ірані рано вранці 8 січня. Авіалайнер впав незабаром після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Рятувальники, які працювали на місці трагедії, виявили рукописну записку, написану загиблим.

Всі пасажири і члени екіпажу загинули на місці. За останніми даними відомо про 176 загиблих, серед яких 11 українців - дев'ять членів екіпажу та 2 пасажира.

73 загиблих - канадці. За деякою інформацією, це студенти, які поверталися після різдвяних канікул. Вони використовували українські авіалінії через низьку ціну.

Загиблих громадян Ірану - 71. Знайдена рукописна записка належала саме іранському студенту. У ній молодий чоловік просить допомоги з іспитом у Бога.

Катастрофа літака МАУ: рятувальники знайшли рукописну записку серед останків

Інші загиблі пасажири з Німеччини, Великобританії, Швеції, Афганістану.

З'явився також список загиблих у трагедії українців:

  1. Сергій Хоменко
  2. Катерина Статник
  3. Марина Микитюк
  4. Валерія Овчарук
  5. Володимир Гапоненко
  6. Юлія Сологуб
  7. Ольга Кобюк
  8. Олена Малахова
  9. Олексій Наумкін
  10. Ігор Матков
  11. Денис Лихно
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