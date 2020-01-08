Крушение самолета МАУ: спасатели нашли рукописную записку среди останков

Украинский самолет МАУ разбился в Иране (коллаж: РБК-Украина)

Украинский самолет МАУ рухнул вскоре после вылета из аэропорта в столице Ирана

Украинский самолет МАУ разбился в Иране рано утром 8 января. Авиалайнер рухнул вскоре после вылета из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Спасатели, работавшие на месте трагедии, обнаружили рукописную записку, написанную погибшим.

Все пассажиры и члены экипажа погибли на месте. По последним данным известно о 176 погибших, среди которых 11 украинцев - девять членов экипажа и 2 пассажира.

73 погибших - канадцы. По некоторой информации, это студенты, которые возвращались после рождественских каникул. Они использовали украинские авиалинии из-за низкой цены.

Погибших граждан Ирана - 71. Найденная рукописная записка принадлежала именно иранскому студенту. В ней молодой человек просит помощи с экзаменом у Бога.

Остальные погибшие пассажиры из Германии, Великобритании, Швеции, Афганистана.

Появился также список погибших в трагедии украинцев: