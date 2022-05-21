ru ua
Сб, 21 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фортеця Маріуполь. Прес-офіцер полку "Азов" зняв фільм-прощання про "Азовсталь"

Новость на русском →
Маріуполь, Субота 21 травня 2022 16:39
Фортеця Маріуполь. Прес-офіцер полку "Азов" зняв фільм-прощання про "Азовсталь" Колаж РБК-Україна: захисник Маріуполя зняв фільм про "Азовсталь"
Автор: Володимир Костирін

Захисник Маріуполя, прес-офіцер полку "Азов" Дмитро Козацький (Орест), перед виходом з території розбомбленого російськими окупантами заводу "Азовсталь" зняв фільм-прощання.

Ролик на трохи більше ніж 4,5 хвилини - цикл записів, побудованих на відеодзвінках до воїнів, які продовжують тримати оборону, перебуваючи у ворожому оточенні.

Відео було опубліковано на YouTube-каналі проекту Babylon'13.

У фільмі можна побачити, на що перетворили завод, що став останнім оплотом захисників Маріуполя, регулярні люті атаки й обстріли рашистів.

Козацький провів на "Азовсталі" 84 дні. У титрах до картини зазначається, що зняті вони були за день до полону.

Відео: фільм-прощання з "Азовсталлю" захисника Маріуполя Дмитра "Ореста" козацького

Режисер з початку облоги спілкувався з бійцями полку "Азов", розкриваючи їхні портрети, йдеться в описі до ролика.

Порятунок захисників Маріуполя з "Азовсталі"

Захисники Маріуполя тримали оборону понад 2,5 місяця. Їх подвиги, стійкість і мужність, героїзм назавжди увійдуть в історію.

Наразі частину військових евакуювали. Так, 16 травня була розпочата спецоперація з порятунку бійців. У полку "Азов" розповіли, що військове командування дало захисникам Маріуполя наказ зберегти життя і припинити оборону.

19 травня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар на відеозверненні розповів, що зараз на "Азовсталі" проходить спецоперація, деталі якої не розголошує. Він зазначив, що сам і все командування залишається на території заводу.

20 травня українська сторона підтвердила вихід з "Азовсталі" близько 260 бійців, які потребували медичної допомоги. У Києві зазначали, що переговорний процес з противником триває, і розголошення даних може коштувати життя захисникам Маріуполя.

Що відомо про Дмитра Козацького

Дмитро фіксував подвиги українських захисників і злочини російських військових у Маріуполі. Він з дитинства мріяв бути військовим кореспондентом і навіть не підозрював, що його мрія здійсниться і саме так.

Фортеця Маріуполь. Прес-офіцер полку &quot;Азов&quot; зняв фільм-прощання про &quot;Азовсталь&quot;

Захисник Маріуполя на заводі "Азовсталь" (фото: instagram.com/kztsk)

З 24 лютого він не випускає з рук фотоапарат і працює під обстрілами вже більш як два місяці.

Вдома його чекають рідні - мама і молодша сестра.

Фортеця Маріуполь. Прес-офіцер полку &quot;Азов&quot; зняв фільм-прощання про &quot;Азовсталь&quot;Фортеця Маріуполь. Прес-офіцер полку &quot;Азов&quot; зняв фільм-прощання про &quot;Азовсталь&quot;

Захисник Маріуполя Дмитро Козацький (Орест) (фото: twitter.com/Kozatsky_D)

Хто такі захисники Маріуполя та в чому їх подвиг

Захисники Маріуполя - герої нашого часу. Це окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя.

Утримуючи позиції на “Азовсталі”, вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 військових) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС.

Сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало можливість підготувати та створити оборонні рубежі, на яких наші війська знаходяться і сьогодні та дають гідну відсіч агресору. ЗСУ отримали критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил, отримання допомоги від партнерів.

Раніше ми писали, що захисник Маріуполя опублікував ряд фотографій з "Азовсталі" перед попаданням в полон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовсталь Маріуполь Азов Війна Росії проти України
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність