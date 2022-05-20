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Керівництво наказало зберегти життя й припинити оборону Маріуполя, - "Азов"

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П'ятниця 20 травня 2022 13:57
Керівництво наказало зберегти життя й припинити оборону Маріуполя, - "Азов" Фото: керівництво наказало зберегти життя й припинити оборону Маріупол (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

"Азов" припинив оборону Маріуполя. Наказ надійшов від вищого військового керівництва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова командира полку "Азов" підполковника Дениса Прокопенка.

"86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров’я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста", - відзначив Прокопенко.

За словами командира полку, з початку оборони вдалося евакуювати усіх цивільних. Важкопоранені отримали необхідну допомогу і їх також було евакуйовано з подальшим обміном та доставкою на підконтрольну Україні територію.

"Щодо загиблих героїв, то процес триває", - заявив Прокопенко.

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