"Поки я в полоні". Захисник Маріуполя опублікував останні фото з "Азовсталі"

Захисник Маріуполя Дмитро Козацький (позивний "Орест") виклав низку кадрів з понівеченої "Азовсталі". На фото можна побачити наслідки бомбардувань заводу, який весь цей час атакували російські війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його профіль в Twitter.

"До речі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", - супроводив він підписом фото.

Фото: захисник Маріуполя опублікував останні фото з "Азовсталі" (twitter.com/Kozatsky_D)

Що відомо про Дмитра Козацького

Одного із захисників Маріуполя, з позивним "Орест", звати Дмитро Козацький, але український ветеранський фонд назвав очима "Азовсталі".

Він зробив багато знімків військових на заводі, які репостили світові ЗМІ. "Коли він знімав останні фото поранених, написав мені: мамо, це найстрашніші фото, які робив житті. Я хочу, щоб це були останні фото мого болю. Я хочу робити лише гарні, щасливі, світлі фотографії", - розповіла його мати Ірина Юрченко.

Ситуація в Маріуполі

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну місто Маріуполь перетворилося на руїни, при цьому всі ці місяці українські захисники тримали оборону на території заводу "Азовсталь", який майже щодня піддавався ворожим бомбардуванням.

Саме місто зараз буквально на межі екологічної катастрофи, а через відсутність водопостачання, за даними ВООЗ, в Маріуполі може поширитися низка інфекційних захворювань, зокрема, холери.

За даними Маріупольської міськради в місті перебувають близько 150 тисяч мешканців. Загинули ж від рук окупантів щонайменше 22 тисячі мирних жителів.

Евакуація з "Азовсталі"

Нагадаємо, 16 травня розпочалася евакуація українських військових із "Азовсталі".

Після чого в Україні заявили, що з території "Азовсталі" вийшли близько 260 бійців, які потребували медичної допомоги. Однак подробиць наразі не розголошують, оскільки, як пояснила влада, зараз переговори з російською стороною тривають і розголошення тієї чи іншої інформації може коштувати життям захисників Маріуполя.

Втім, згідно з оцінками британської розвідки, на сьогодні російським військам здалися до 1700 захисників "Азовсталі" в Маріуполі.

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