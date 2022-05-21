Крепость Мариуполь. Пресс-офицер полка "Азов" снял фильм-прощание об "Азовстали"

Ролик на чуть более 4,5 минуты - цикл записей, построенных на видеозвонках к воинам, которые продолжают держать оборону, находясь во вражеском окружении.

В фильме можно увидеть, во что не прекращающиеся остервенелые атаки и обстрелы рашистов превратили завод, ставший последним оплотом защитников Мариуполя.

Козацкий провел на "Азовстали" 84 дня. В титрах к картине отмечается, что сняты они были за день до плена.

Видео: фильм-прощание с "Азовсталью" защитника Мариуполя Дмитрия "Ореста" Козацкого

Режиссер с начала осады общался с бойцами полка "Азов", раскрывая их портреты, говорится в описании к ролику.

Спасение защитников Мариуполя с "Азовстали"

Защитники Мариуполя держали оборону более 2,5 месяца. Их подвиги, стойкость и мужество, героизм навсегда войдут в историю.

Сейчас часть военных эвакуировали. Так, 16 мая была начата спецоперация по спасению бойцов. В полку "Азов" рассказали, что военное командование дало защитникам Мариуполя приказ сохранить жизнь и прекратить оборону.

19 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь на видеообращении рассказал, что сейчас на "Азовстали" проходит спецоперация, детали которой не разглашает. Он отметил, что сам и все командование остается на территории завода.

20 мая украинская сторона подтвердила выход с "Азовстали" порядка 260 бойцов, которые нуждались в медицинской помощи. В Киеве отмечали, что переговорный процесс с противником продолжается, и разглашение данных может стоить жизни защитникам Мариуполя.

Что известно о Дмитрии Козацком

Дмитрий фиксировал подвиги украинских защитников и преступления российских военных в Мариуполе. Он с детства мечтал быть военным корреспондентом и даже не подозревал, что его мечта исполнится и именно так.

Защитник Мариуполя на заводе "Азовсталь" (фото: instagram.com/kztsk)

С 24 февраля он не выпускает из рук фотоаппарат и работает под обстрелами уже более двух месяцев.

Дома его ждут родные - мама и младшая сестра.

Защитник Мариуполя Дмитрий Козацкий (Орест) (фото: twitter.com/Kozatsky_D)

Кто такие защитники Мариуполя и в чем их подвиг

Защитники Мариуполя – герои нашего времени. Это отдельный отряд специального назначения "Азов", 12 бригада Национальной гвардии Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя.

Удерживая позиции на "Азовстали", они не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20000 военных) на другие направления. Тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС.

Сковывание основных сил противника вокруг Мариуполя позволило подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых наши войска находятся и сегодня и дают достойный отпор агрессору. ВСУ получили критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров.