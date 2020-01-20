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Банки зобов'язали розкривати повну вартість споживчого кредиту

Новини » Економіка     20.01.2020 - 11:18
Банки зобов'язали розкривати повну вартість споживчого кредиту
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

До кінцевої суми включатимуть вартість страхування, податків тощо

Національний банк вніс зміни до Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, відтепер до вартості споживчого кредиту в залежності від його виду та за наявності додаткових та супутніх послуг третіх осіб банки включатимуть вартість страхових та податкових платежів, зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування, вартість послуг нотаріусів, платежі за послуги державних реєстраторів, оцінювачів тощо.

"Мета цієї норми – розкривати інформацію про повну вартість споживчих кредитів, аби споживачі фінансових послуг розуміли всі свої витрати на отримання та обслуговування таких кредитів", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в грудні 2019 року в національній валюті становили 35,5% річних, що на 3,6 в.п. вище, ніж у грудні 2018 року (31,9%).

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) отримав повноваження захисту прав споживачів фінансових послуг відповідно до ухваленого Верховною радою 20 вересня 2019 року закону.

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