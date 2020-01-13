Українцям змінили номери банківських рахунків: про що важливо пам'ятати

Україна перейшла на світовий стандарт нумерації банківських рахунків
Банківські рахунки українців з 13 січня перевели на міжнародний стандарт IBAN. Що це означає для українців, і чи потрібно клієнтам банків щось додатково робити - в матеріалі Styler.
International Bank Account Number (IBAN) - єдиний стандарт для банківських рахунків, який діє в державах Євросоюзу і не тільки. Всього 46 країн на сьогодні перейшло на IBAN. При цьому кожна країна самостійно встановлює структуру номера рахунку по стандарту ISO 13 616.
Так, для України, номери рахунків складаються з 29 знаків (букви і цифри), умовно розділених на дві групи. Перші 10 знаків є кодом країни, контрольним числом і кодом банку. Так, UA - код України, далі два контрольних символи (для захисту від помилки), а потім йде код МФО банку.
Друга група символів з 19 знаків - номер рахунку клієнта банку. При цьому перші чотири знаки - нулі, які доповнюють IBAN до 29 знаків, а далі вказується номер рахунку клієнта.
International Bank Account Number для України (скріншот)
Під час перехідного періоду, який діяв до 13 січня, банки повинні були сформувати нові номери для нових рахунків і самостійно змінити їх у відповідності зі стандартом ISO 13 616 для IBAN. Крім того, банки мають забезпечити інформування клієнтів про зміну рахунків, при цьому вносити зміни в раніше укладені та діючі договори не потрібно, а також повідомити у Державну фіскальну службу про змінені і закриті рахунки своїх клієнтів.
Українцям не потрібно подавати жодних документів для зміни банківських рахунків. Всі технічні питання вирішуються всередині банків. А установи повинні повідомити своїм клієнтам нові правила заповнення платіжних документів щодо реквізитів.
Якщо ж гроші були відправлені до 13 січня яерез помилку на старий рахунок, то вони все одно прийдуть. А починаючи з 13 січня платежі із зазначенням реквізитів за старим стандартом банки просто не приймуть.