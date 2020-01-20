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Українським автомобілістам готують неприємний сюрприз: що зміниться

STYLERАвто    20.01.2020 - 14:05
Українським автомобілістам готують неприємний сюрприз: що зміниться
У Києві зменшать кількість паркувальних місць (фото: РБК-Україна)

Українським автомобілістам буде набагато складніше припаркуватися на вулиці

В Україні продовжують боротися з нелегальним паркуванням на узбіччях, яке є однією з причин заторів у великих містах. Так, у Києві в найближчому часі штучно зменшать кількість паркувальних місць. На яких вулицях вже не можна вільно припаркуватися - в матеріалі Styler.

Так, монтаж стовпчиків активно розпочався в столиці вже з початку 2020 року. Тільки за минулий тиждень уздовж великих магістралей і невеликих вулиць встановили 429 антипарковочних колонок, повідомили в "Київавтодорі". При цьому боротьба з паркуванням на тротуарах буде продовжуватися.

У даний момент металеві обмежувачі встановлюють по всьому Києву - від Солом'янки до Троєщини.

Так, на вулиці Закревського біля Центральної поліклініки Деснянського району було встановлено 68 стовпців.

Українським автомобілістам готують неприємний сюрприз: що зміниться

У Києві зменшать кількість паркувальних місць (фото: facebook.com/kievavtodor)

Також почали роботи щодо обмеження паркування на проспекті Перемоги, вздовж великої магістралі вже встановили 122 стовпчика, і монтажні роботи тривають.

30 стовпчиків з'явилися на вулицях Почайнинській та Борисоглібській на Подолі.

За даними "Київавтодору" кількість антипарковочних стовпчиків буде зростати в столиці щотижня.

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