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Креативность зашкаливает. 5 оригинальных вариантов мебели-трансформера для компактного жилья (видео)

Некоторая мебель - уникальна (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Как сэкономить место в маленькой квартире и сделать ее максимально функциональной? Помочь с этим может универсальная мебель, способная трансформироваться или "выпадать" из самых неожиданных мест - кровати, столы и даже кресла.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало интересные предложения от разных производителей и рассказывает о некоторых оригинальных предметах мебели для небольшого жилья.

Мебель "с потолка"

Мебель от Bumblebee, которая спускаєтся буквально с потолка, позволит превратить спальню в домашний офис, а гостиную - в помещение, комфортное для каждого.

 

Универсальный стол

Обычный, на первый взгляд, стол Thuiswerktafel может трансформироваться в удобный "домашний офис" со встроенными мониторами и достаточным количеством места для ежедневной работы из собственного дома.

 

Куб-трансформер

Куб-трансформер 7 в 1 от olkof позволяет уютно пить кофе одному или нескольким людям, а также разместиться за небольшим столиком вместе с друзьями и родными.

 

Настенный органайзер

Компактный деревянный настенный органайзер от оlkof поможет детям и взрослым удобно хранить вещи и одежду в одном месте.

 

"Растяжное" кресло

Небольшое, на первый взгляд, кресло является гибким, но крепким. Его можно растягивать и гнуть практически под любым углом.

 

Напомним, ранее дизайнеры рассказали о необычном стиле кухни, который будет в тренде в 2024 году.

Читайте также, как сделать ванную комнату комфортной.

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