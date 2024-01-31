Креативность зашкаливает. 5 оригинальных вариантов мебели-трансформера для компактного жилья (видео)

Мебель "с потолка"

Мебель от Bumblebee, которая спускаєтся буквально с потолка, позволит превратить спальню в домашний офис, а гостиную - в помещение, комфортное для каждого.

Универсальный стол

Обычный, на первый взгляд, стол Thuiswerktafel может трансформироваться в удобный "домашний офис" со встроенными мониторами и достаточным количеством места для ежедневной работы из собственного дома.

Куб-трансформер

Куб-трансформер 7 в 1 от olkof позволяет уютно пить кофе одному или нескольким людям, а также разместиться за небольшим столиком вместе с друзьями и родными.

Настенный органайзер

Компактный деревянный настенный органайзер от оlkof поможет детям и взрослым удобно хранить вещи и одежду в одном месте.

"Растяжное" кресло

Небольшое, на первый взгляд, кресло является гибким, но крепким. Его можно растягивать и гнуть практически под любым углом.