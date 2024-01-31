Креативность зашкаливает. 5 оригинальных вариантов мебели-трансформера для компактного жилья (видео)

Как сэкономить место в маленькой квартире и сделать ее максимально функциональной? Помочь с этим может универсальная мебель, способная трансформироваться или "выпадать" из самых неожиданных мест - кровати, столы и даже кресла.
РБК-Украина (проект Styler) исследовало интересные предложения от разных производителей и рассказывает о некоторых оригинальных предметах мебели для небольшого жилья.
Мебель от Bumblebee, которая спускаєтся буквально с потолка, позволит превратить спальню в домашний офис, а гостиную - в помещение, комфортное для каждого.
Обычный, на первый взгляд, стол Thuiswerktafel может трансформироваться в удобный "домашний офис" со встроенными мониторами и достаточным количеством места для ежедневной работы из собственного дома.
Куб-трансформер 7 в 1 от olkof позволяет уютно пить кофе одному или нескольким людям, а также разместиться за небольшим столиком вместе с друзьями и родными.
Компактный деревянный настенный органайзер от оlkof поможет детям и взрослым удобно хранить вещи и одежду в одном месте.
Небольшое, на первый взгляд, кресло является гибким, но крепким. Его можно растягивать и гнуть практически под любым углом.
Напомним, ранее дизайнеры рассказали о необычном стиле кухни, который будет в тренде в 2024 году.
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