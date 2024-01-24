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Дизайнеры рассказали о необычном стиле кухни, который будет в тренде в 2024 году

Среда 24 января 2024 17:23
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Дизайнеры рассказали о необычном стиле кухни, который будет в тренде в 2024 году Какой стиль кухни будет в тренде в 2024 году (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кухня - это место для приготовления пищи, его еще называют сердцем дома. Если вы будете обновлять интерьер кухни, то следует знать, какие тренды будут в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes and gardens.

Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на современный фермерский стиль, удачно сочетающий детали нового и древнего. Специалисты говорят, что стиль будет в тренде 2024 года.

Выбирайте мягкую цветовую палитру

Цвет очень важен, ведь он определяет общий настрой и стиль кухни. Выбирая современный фермерский дизайн, следует обратить внимание на мягкие палитры.

В частности, следует использовать приглушенные и естественные оттенки, например мягкий сосновый цвет, который создает ощущение тепла и классики.

Зеленые тона также актуальны. Это подчеркнет природность и свежесть дизайна.

Дизайнеры рассказали о необычном стиле кухни, который будет в тренде в 2024 годуСветлые цвета кухни (фото: Freepik)

Латунные детали

Создавая интерьер кухни в стиле современного фермерского стиля, стоит добавить элементы прошлого. Например, можно использовать следующие латунные детали:

  • фурнитура мебели
  • тарелки
  • смесители

Именно такие элементы, использованные на фоне мягкого цвета, придают кухне элегантность.

Дизайнеры рассказали о необычном стиле кухни, который будет в тренде в 2024 годуКухня из латунных деталей (фото: homesandgardens.com)

Природные материалы

Ключевыми элементами является деревянная мебель природного цвета, столешница из натурального камня. Именно они придают кухне естественность и тепло.

Можно сделать акцент на деревянном столе

Дизайнеры рассказали о необычном стиле кухни, который будет в тренде в 2024 годуПриродные материалы на кухне (фото: Freepik)

Яркие светильники

Выбираемый стиль светильников не только регулирует количество света, но и помогает поднять общую эстетичность в пространстве.

Следует использовать большие светильники в стиле фонарей.

Дизайнеры рассказали о необычном стиле кухни, который будет в тренде в 2024 годуБольшие светильники на кухне (фото: Freepik)

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