Дизайнеры рассказали о необычном стиле кухни, который будет в тренде в 2024 году

Кухня - это место для приготовления пищи, его еще называют сердцем дома. Если вы будете обновлять интерьер кухни, то следует знать, какие тренды будут в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes and gardens .

Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на современный фермерский стиль, удачно сочетающий детали нового и древнего. Специалисты говорят, что стиль будет в тренде 2024 года.

Выбирайте мягкую цветовую палитру

Цвет очень важен, ведь он определяет общий настрой и стиль кухни. Выбирая современный фермерский дизайн, следует обратить внимание на мягкие палитры.

В частности, следует использовать приглушенные и естественные оттенки, например мягкий сосновый цвет, который создает ощущение тепла и классики.

Зеленые тона также актуальны. Это подчеркнет природность и свежесть дизайна.

Светлые цвета кухни (фото: Freepik)

Латунные детали

Создавая интерьер кухни в стиле современного фермерского стиля, стоит добавить элементы прошлого. Например, можно использовать следующие латунные детали:

фурнитура мебели

тарелки

смесители

Именно такие элементы, использованные на фоне мягкого цвета, придают кухне элегантность.

Кухня из латунных деталей (фото: homesandgardens.com)

Природные материалы

Ключевыми элементами является деревянная мебель природного цвета, столешница из натурального камня. Именно они придают кухне естественность и тепло.

Можно сделать акцент на деревянном столе

Природные материалы на кухне (фото: Freepik)

Яркие светильники

Выбираемый стиль светильников не только регулирует количество света, но и помогает поднять общую эстетичность в пространстве.

Следует использовать большие светильники в стиле фонарей.