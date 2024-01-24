Дизайнеры рассказали о необычном стиле кухни, который будет в тренде в 2024 году
Кухня - это место для приготовления пищи, его еще называют сердцем дома. Если вы будете обновлять интерьер кухни, то следует знать, какие тренды будут в 2024 году.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes and gardens.
Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на современный фермерский стиль, удачно сочетающий детали нового и древнего. Специалисты говорят, что стиль будет в тренде 2024 года.
Выбирайте мягкую цветовую палитру
Цвет очень важен, ведь он определяет общий настрой и стиль кухни. Выбирая современный фермерский дизайн, следует обратить внимание на мягкие палитры.
В частности, следует использовать приглушенные и естественные оттенки, например мягкий сосновый цвет, который создает ощущение тепла и классики.
Зеленые тона также актуальны. Это подчеркнет природность и свежесть дизайна.
Светлые цвета кухни (фото: Freepik)
Латунные детали
Создавая интерьер кухни в стиле современного фермерского стиля, стоит добавить элементы прошлого. Например, можно использовать следующие латунные детали:
- фурнитура мебели
- тарелки
- смесители
Именно такие элементы, использованные на фоне мягкого цвета, придают кухне элегантность.
Кухня из латунных деталей (фото: homesandgardens.com)
Природные материалы
Ключевыми элементами является деревянная мебель природного цвета, столешница из натурального камня. Именно они придают кухне естественность и тепло.
Можно сделать акцент на деревянном столе
Природные материалы на кухне (фото: Freepik)
Яркие светильники
Выбираемый стиль светильников не только регулирует количество света, но и помогает поднять общую эстетичность в пространстве.
Следует использовать большие светильники в стиле фонарей.
Большие светильники на кухне (фото: Freepik)
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