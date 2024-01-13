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Как сделать ванную комнату комфортной: советы для тех, кто делает ремонт

Украина, Суббота 13 января 2024 12:28
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Как сделать ванную комнату комфортной: советы для тех, кто делает ремонт Как сделать ремонт в ванной (фото: unsplash.com)
Автор: Юлия Гаюк

Ванная комната - это такая же важная комната в доме, как и кухня или спальня. Поэтому важно позаботиться о комфортном расположении оборудования, мебели и средств по уходу.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание об интерьере и саде Homes & Gardens рассказывает, как сделать ванную комнату комфортной.

Выбирайте светлые цвета

Цвет оказывает влияние на настроение и психологическое состояние, поэтому выбирайте палитру для ванной комнаты с мыслью о расслаблении. В частности, обратите внимание на так называемые "земные тона": оттенки синего, фиолетового и зеленого.

Дизайнеры интерьера советуют придать светлый шалфейный оттенок. Он особенно хорошо сочетается с природными текстурами, такими как дерево для создания органической атмосферы.

Выбирайте регулируемый свет

Освещение ванной комнаты имеет ключевое значение для создания настроения и может изменить атмосферу.

Регулируемое освещение, например диммеры и мягкие светодиодные лампы, станут основными элементами для создания комнаты, похожей на спа. Добавьте несколько ароматических свеч с нежным запахом, и атмосфера релакса вам обеспечена.

Как сделать ванную комнату комфортной: советы для тех, кто делает ремонтКак сделать ванную комнату комфортной: советы для тех, кто делает ремонтКак сделать ванную комнату комфортной: советы для тех, кто делает ремонт

Примеры дизайна интерьера ванной комнаты (фото: unsplash.com)

Добавьте природные элементы

Природные элементы в комнате привносят нотку окружающей среды, способствуя общему ощущению покоя. Такими элементами может быть не только камень.

Попробуйте поэкспериментировать с вазонными растениями или бамбуком. Живая зелень придает успокаивающую эстетическую привлекательность. Обратите внимание, что растения в ванной комнате должны быть влаголюбивыми.

Раньше мы рассказывали, с какой комнаты лучше начинать ремонт.

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