Креативність зашкалює. 5 оригінальних меблів-трансформерів для компактної оселі (відео)

Як зекономити місце в маленькій квартирі та зробити її максимально функціональною? Допомогти з цим можуть універсальні меблі, здатні трансформуватися або "випадати" з найбільш неочікуваних місць - ліжка, столи й навіть крісла.
РБК-Україна (проект Styler) дослідило цікаві пропозиції від різних виробників і розповідає про деякі оригінальні меблі для невеликої оселі.
Меблі від Bumblebee, що спускаються буквально зі стелі, дозволять перетворити спальню на домашній офіс, а вітальню - на приміщення, комфортне для кожного.
Звичайний, на перший погляд, стіл Thuiswerktafel може трансформуватися в зручний "домашній офіс" із вбудованими моніторами та достатньою кількістю місця для щоденної роботи з власної оселі.
Куб-трансформер 7 в 1 від olkof дозволяє затишно пити каву одній чи кільком особам, а також розміститися за невеличким столиком разом із друзями та рідними.
Компактний дерев'яний настінний органайзер від olkof допоможе дітям і дорослим зручно зберігати речі та одяг в одному місці.
Невеличке, на перший погляд, крісло є гнучким, проте міцним. Його можна розтягувати та гнути практично під будь-яким кутом.
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