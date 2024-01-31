ua en ru
Ср, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Креативность зашкаливает. 5 оригинальных вариантов мебели-трансформера для компактного жилья (видео)

Среда 31 января 2024 16:20
UA EN RU
Креативность зашкаливает. 5 оригинальных вариантов мебели-трансформера для компактного жилья (видео) Некоторая мебель - уникальна (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Как сэкономить место в маленькой квартире и сделать ее максимально функциональной? Помочь с этим может универсальная мебель, способная трансформироваться или "выпадать" из самых неожиданных мест - кровати, столы и даже кресла.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало интересные предложения от разных производителей и рассказывает о некоторых оригинальных предметах мебели для небольшого жилья.

Мебель "с потолка"

Мебель от Bumblebee, которая спускаєтся буквально с потолка, позволит превратить спальню в домашний офис, а гостиную - в помещение, комфортное для каждого.

Универсальный стол

Обычный, на первый взгляд, стол Thuiswerktafel может трансформироваться в удобный "домашний офис" со встроенными мониторами и достаточным количеством места для ежедневной работы из собственного дома.

Куб-трансформер

Куб-трансформер 7 в 1 от olkof позволяет уютно пить кофе одному или нескольким людям, а также разместиться за небольшим столиком вместе с друзьями и родными.

Настенный органайзер

Компактный деревянный настенный органайзер от оlkof поможет детям и взрослым удобно хранить вещи и одежду в одном месте.

"Растяжное" кресло

Небольшое, на первый взгляд, кресло является гибким, но крепким. Его можно растягивать и гнуть практически под любым углом.

Напомним, ранее дизайнеры рассказали о необычном стиле кухни, который будет в тренде в 2024 году.

Читайте также, как сделать ванную комнату комфортной.

Читайте РБК-Украина в Google News
дім квартири гаджети оселя быт
NEWS
Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно
Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно