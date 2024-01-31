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Креативність зашкалює. 5 оригінальних меблів-трансформерів для компактної оселі (відео)

Середа 31 січня 2024 16:20
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Креативність зашкалює. 5 оригінальних меблів-трансформерів для компактної оселі (відео) Деякі меблі - унікальні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Як зекономити місце в маленькій квартирі та зробити її максимально функціональною? Допомогти з цим можуть універсальні меблі, здатні трансформуватися або "випадати" з найбільш неочікуваних місць - ліжка, столи й навіть крісла.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило цікаві пропозиції від різних виробників і розповідає про деякі оригінальні меблі для невеликої оселі.

Меблі "зі стелі"

Меблі від Bumblebee, що спускаються буквально зі стелі, дозволять перетворити спальню на домашній офіс, а вітальню - на приміщення, комфортне для кожного.

Універсальний стіл

Звичайний, на перший погляд, стіл Thuiswerktafel може трансформуватися в зручний "домашній офіс" із вбудованими моніторами та достатньою кількістю місця для щоденної роботи з власної оселі.

Куб-трансформер

Куб-трансформер 7 в 1 від olkof дозволяє затишно пити каву одній чи кільком особам, а також розміститися за невеличким столиком разом із друзями та рідними.

Настінний органайзер

Компактний дерев'яний настінний органайзер від olkof допоможе дітям і дорослим зручно зберігати речі та одяг в одному місці.

"Розтяжне" крісло

Невеличке, на перший погляд, крісло є гнучким, проте міцним. Його можна розтягувати та гнути практично під будь-яким кутом.

Нагадаємо, раніше дизайнери розповіли про незвичайний стиль кухні, який буде в тренді у 2024 році.

Читайте також, як зробити ванну кімнату комфортною.

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