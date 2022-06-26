Крадіжка найбільшої сонячної електростанції в Україні: що з нею сталося насправді

Виявилося, що станція сильно постраждала від дій російських окупантів, але досі працює. І вивезти її без спеціальної техніки дуже складно.

У Запорізькій області ЗМІ повідомили, що окупанти розібрали та вивезли в невідомому напрямку одну з найбільших сонячних електростанцій в Україні - у місті Токмак.

Про це розповів один зі співвласників "Грін Енерджі Токмак" Олександр Рєпкін в коментарі Forbes.

Інформація про крадіжку однієї з найбільших сонячних електростанцій з'явилася в ЗМІ 23 червня. У Запорізькій ОВА спочатку спростували цю інформацію, але потім повідомили, що окупанти "тихо" намагаються вивозити майно сонячної електростанції.

Викрадення майна підтвердили й місцеві жителі, які бачили вивезення техніки з електростанції.

Що сталося з електростанцією

Однак один зі співвласників станції, спецпредставник міністра закордонних справ з економічної дипломатії Олександр Рєпкін пояснив, що станція постраждала від дій окупантів.

"Ми самі проводили ремонтні роботи та знімали пошкоджене обладнання, щоб уникнути пожежі", - пояснив Рєпкін.

Як електростанція постраждала

У Токмак російські військові зайшли ще наприкінці лютого. Сонячна електростанція розташована біля міста і колишнього військового аеродрому та опинилася на лінії вогню.

За словами Рєпкіна, вона була частково зруйнована через обстріли Градами та іншою зброєю.

Зараз станція втратила через руйнування 20% своєї потужності. Але на потужності близько 40 МВт вона продовжує працювати. Збитки попередньо оцінюють у 8 млн євро.

Зараз ця станція забезпечує електрикою Токмак, Приморський і Приазовський райони Запорізької області.

Фото: сонячна електростанція в Токмаку

Чому вкрасти сонячну електростанцію дуже складно

Як пояснив аналітик Української Асоціації відновлювальної енергетики Олександр Донченко, демонтувати таку станцію непросто.

І для цього потрібно не тільки час (не дні, а тижні), а й спеціальна техніка для транспортування панелей.

"Потрібне спеціальне обладнання для перевезення. Панелі не можна просто скласти в купу у вантажівку", - пояснив Донченко.