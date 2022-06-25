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З‘явилися фото автокладовища у Маріуполі: щоб ніхто не виїхав

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Субота 25 червня 2022 14:36
З‘явилися фото автокладовища у Маріуполі: щоб ніхто не виїхав Автокладовище у Маріуполі (t.me/mariupolrada)
Автор: Марина Настевич

Ринок Азовський у Маріуполі перетворився на автокладовище. Окупанти звезли сюди десятки машин, які втратили мирні маріупольці.

Фотографії моторошного місця були опубліковані Маріупольською міською радою у Telegram.

Кожен з цих автомобілів - це чиєсь зруйноване життя, адже таким чином загарбники відбирають у людей можливість виїхати з міста.

Маріупольців зробили заручниками ситуації, щоб вони залишилися у заблокованому місті.

"Маріуполь перетворився на аналог Детройту після кризи. Але якщо там колапс відбувся через зупинку виробництва, то наше місто перетворили на руїни цілеспрямовано. Російські вбивці принесли війну, руйнацію та смерть. Не пробачимо!" - говориться у повідомленні.

На фотографіях видно, що майже всі автівки були розстріляні або іншим чином пошкоджені.

З‘явилися фото автокладовища у Маріуполі: щоб ніхто не виїхавЗ‘явилися фото автокладовища у Маріуполі: щоб ніхто не виїхавЗ‘явилися фото автокладовища у Маріуполі: щоб ніхто не виїхав

Кладовище авто у Маріуполі (t.me/mariupolrada/10038)

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі катастрофічно не вистачає їжі, а та, що з'являється - доступна не для всіх.

Також ворог спекулює їжею, щоб змусити жителів працювати на "владу".

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