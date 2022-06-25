З‘явилися фото автокладовища у Маріуполі: щоб ніхто не виїхав

Ринок Азовський у Маріуполі перетворився на автокладовище. Окупанти звезли сюди десятки машин, які втратили мирні маріупольці.

Кожен з цих автомобілів - це чиєсь зруйноване життя, адже таким чином загарбники відбирають у людей можливість виїхати з міста.

Маріупольців зробили заручниками ситуації, щоб вони залишилися у заблокованому місті.

"Маріуполь перетворився на аналог Детройту після кризи. Але якщо там колапс відбувся через зупинку виробництва, то наше місто перетворили на руїни цілеспрямовано. Російські вбивці принесли війну, руйнацію та смерть. Не пробачимо!" - говориться у повідомленні.

На фотографіях видно, що майже всі автівки були розстріляні або іншим чином пошкоджені.

Кладовище авто у Маріуполі (t.me/mariupolrada/10038)