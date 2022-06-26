Кража самой большой солнечной электростанции в Украине: что с ней случилось на самом деле
В Запорожской области СМИ сообщили, что оккупанты разобрали и вывезли в неизвестном направлении одну из самых больших солнечных электростанции в Украине - в городе Токмак.
Оказалось, что станция сильно пострадала от действий российских оккупантов, но до сих пор работает. И вывезти ее без специальной техники очень сложно.
Об этом рассказал один из совладельцев "Грин Энерджи Токмак" Александр Репкин в комментарии Forbes.
Информация о краже одной из самых крупных солнечных электростанций появилась в СМИ 23 июня. В Запорожской ОВА сначала опровергли эту информацию, но потом сообщили, что оккупанты "тихо" пытаются вывозить имущество солнечной электростанции.
Похищение имущества подтвердили и местные жители, которые видели вывоз техники с электростанции.
Что случилось с электростанцией
Однако один из совладельцев станции, спецпредставитель министра иностранных дел по экономической дипломатии Александр Репкин объяснил, что станция пострадала от действий оккупантов.
"Мы сами проводили ремонтные работы и снимали поврежденное оборудование, чтобы избежать пожара", - объяснил Репкин.
Как электростанция пострадала
В Токмак российские военные зашли еще в конце февраля. Солнечная электростанция расположена возле города и бывшего военного аэродрома и оказалась на лини огня.
По словам Репкина, она была частично разрушена из-за обстрелов Градами и другим оружием.
Сейчас станция потеряла из-за разрушений 20% своей мощности. Но на мощности около 40 МВт она продолжает работать. Убытки предварительно оценивают в 8 млн евро.
Сейчас эта станция обеспечивает электричеством Токмак, Приморский и Приазовский районы Запорожской области.
Фото: Солнечная электростанция в Токмаке
Почему украсть солнечную электростанцию очень сложно
Как объяснил аналитик Украинской ассоциации восстановительной энергетики Александр Донченко, демонтировать такую станцию непросто.
И для этого нужно не только время (не дни, а недели), а и специальная техника для транспортировки панелей.
"Нужно специальное оборудование для перевозки. Панели нельзя просто сложить в кучу в грузовик", - пояснил Донченко.
Напомним, ранее мы рассказывали, что россияне выносили краденые ноутбуки и телевизоры в окопы и там расстреливали.
А также мы писали о том, как выглядит автокладбище в Мариуполе.