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Кража самой большой солнечной электростанции в Украине: что с ней случилось на самом деле

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Токмак, Запорожская область, Воскресенье 26 июня 2022 17:56
Кража самой большой солнечной электростанции в Украине: что с ней случилось на самом деле Что произошло с солнечной электростанцией в Токмаке (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Запорожской области СМИ сообщили, что оккупанты разобрали и вывезли в неизвестном направлении одну из самых больших солнечных электростанции в Украине - в городе Токмак.

Оказалось, что станция сильно пострадала от действий российских оккупантов, но до сих пор работает. И вывезти ее без специальной техники очень сложно.

Об этом рассказал один из совладельцев "Грин Энерджи Токмак" Александр Репкин в комментарии Forbes.

Информация о краже одной из самых крупных солнечных электростанций появилась в СМИ 23 июня. В Запорожской ОВА сначала опровергли эту информацию, но потом сообщили, что оккупанты "тихо" пытаются вывозить имущество солнечной электростанции.

Похищение имущества подтвердили и местные жители, которые видели вывоз техники с электростанции.

Что случилось с электростанцией

Однако один из совладельцев станции, спецпредставитель министра иностранных дел по экономической дипломатии Александр Репкин объяснил, что станция пострадала от действий оккупантов.

"Мы сами проводили ремонтные работы и снимали поврежденное оборудование, чтобы избежать пожара", - объяснил Репкин.

Как электростанция пострадала

В Токмак российские военные зашли еще в конце февраля. Солнечная электростанция расположена возле города и бывшего военного аэродрома и оказалась на лини огня.

По словам Репкина, она была частично разрушена из-за обстрелов Градами и другим оружием.

Сейчас станция потеряла из-за разрушений 20% своей мощности. Но на мощности около 40 МВт она продолжает работать. Убытки предварительно оценивают в 8 млн евро.

Сейчас эта станция обеспечивает электричеством Токмак, Приморский и Приазовский районы Запорожской области.

Кража самой большой солнечной электростанции в Украине: что с ней случилось на самом делеКража самой большой солнечной электростанции в Украине: что с ней случилось на самом деле

Фото: Солнечная электростанция в Токмаке

Почему украсть солнечную электростанцию очень сложно

Как объяснил аналитик Украинской ассоциации восстановительной энергетики Александр Донченко, демонтировать такую станцию непросто.

И для этого нужно не только время (не дни, а недели), а и специальная техника для транспортировки панелей.

"Нужно специальное оборудование для перевозки. Панели нельзя просто сложить в кучу в грузовик", - пояснил Донченко.

Напомним, ранее мы рассказывали, что россияне выносили краденые ноутбуки и телевизоры в окопы и там расстреливали.

А также мы писали о том, как выглядит автокладбище в Мариуполе.

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солнечная электростанция оккупанты
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