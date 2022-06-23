ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські окупанти вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні

Новость на русском →
Токмак, Запорізька область, Четвер 23 червня 2022 13:22
Російські окупанти вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні Фото: окупанти вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Окупанти розібрали та вивезли найбільшу сонячну електростанцію, яка знаходилася в Токмаку Запорізької області. Вона була введена в експлуатацію у 2018 році й площа станції становила майже 100 га.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Денис Казанський.

Tokmak Solar Energy СЕС 50 МВт біля Токмака - це найбільша сонячна електростанція в Україні площею 96 га.власниками цієї електростанції були місцеві депутати Руслан Божко та Олександр Рєпкін.

Проєкт сонячної електростанції був запущений у 2018 році, в нього інвестували кошти компанія Astra Capital Group і Укргазбанк. Станцію в селі Нове під Токмаком будували кілька років.

Електроенергія з цієї станції забезпечувала шість районів Запорізької області, в тому числі та майже всі курорти на узбережжі Азовського моря.

Російські окупанти вкрали найбільшу сонячну електростанцію в УкраїніРосійські окупанти вкрали найбільшу сонячну електростанцію в УкраїніРосійські окупанти вкрали найбільшу сонячну електростанцію в УкраїніРосійські окупанти вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні

Фото: Орки розібрали та вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні

Як розповіли місцеві жителі виданню Vlasti.net, сонячні панелі російські окупанти розбирали, пакували та вивозили з Токмака протягом тривалого часу. Площа цієї станції була - майже як 100 футбольних полів.

Куди вивезли по частинах сонячну електростанцію любителі українських пральних машин та унітазів - на цей момент невідомо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, український медик взяв у полон 8 окупантів, які намагалися вкрасти форму Захисників України.

А також ми писали, що російські окупанти розграбували будинок знаменитого футболіста Владислава Ващука - винесли все, навіть кубки та спортивні нагороди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область крадіжка солнечная электростанция
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя