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Кравець потроллила свою участь у Танцях з зірками (відео)

STYLERЖиття    15.10.2019 - 21:55
Кравець потроллила свою участь у Танцях з зірками (відео)
Олена Кравець (фото: facebook.com/kvartal95)

Олена Кравець показала мініатюру про Танці з зірками

Олена Кравець у новому випуску Жіночого кварталу продемонструвала глядачам мініатюру про танцювальне шоу, в якому вона зараз активно бере участь.

При цьому для більшої дійсності на сцену вийшов партнер Кравець з Танців з зірками Макс Леонов.

За сюжетом, Кравець повернулася додому після важкого дня, щоб поспати хоча б три години, але уві сні до неї приходить Максим. Крім танцювальних па, уві сні з'являються пікантні моменти, які уявила собі Олена Кравець.

Кравець потроллила себе в Танцях з зірками (відео: YouTube/Студія Квартал 95 Online)

Нагадаємо, що Олена Кравець на шоу Танці з зірками зізналася, що бере участь у проекті заради того, щоб знайти нове щастя. При цьому вона заявила, що готова боротися до кінця.

Кравець зізналася про те, що віддає танцювального шоу 99% своїх сил. Вона також розповіла, що категорично проти того, щоб хтось з суддів проекту "тягнув" її.

На останньому своєму виступі, 13 жовтня, артистка виконала разом з Леоновим іспанський пасадобль під пісню Spanish Gypsy Dance No.1. Цей номер викликав захоплені оплески глядачів залу. Крім того, виступ пари дуже сподобалося суддям шоу і вони поставили високі оцінки.

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Новини України Олена КравецьКвартал 95
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