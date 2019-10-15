ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кравец потроллила свое участие в Танцах со звездами (видео)

STYLERЖизнь    15.10.2019 - 21:55
Кравец потроллила свое участие в Танцах со звездами (видео)
Елена Кравец (фото: facebook.com/kvartal95)

Елена Кравец показала миниатюру про Танцы со звездами

Елена Кравец в новом выпуске Женского квартала продемонстрировала зрителям миниатюру о танцевальном шоу, в котором она сейчас активно принимает участие.

При этом для большей действительности на сцену вышел партнер Кравец по Танцам со звездами Макс Леонов.

По сюжету, Кравец вернулась домой после тяжелого дня, чтобы поспать хотя бы три часа, но во сне к ней приходит Максим. Кроме танцевальных па, во сне появляются пикантные моменты, которые вообразила себе Елена Кравец.

Кравец потроллила себя в Танцах со звездами (видео: YouTube/Студия Квартал 95 Online)

Напомним, что Елена Кравец на шоу Танцы со звездами призналась, что участвует в проекте ради того, чтобы найти новое счастье. При этом она заявила, что готова бороться до конца.

Кравец призналась о том, что отдает танцевальному шоу 99% своих сил. Она также рассказала, что категорически против того, чтобы кто-то из судей проекта "тянул" ее.

На последнем своем выступлении, 13 октября, артистка исполнила вместе с Леоновым испанский пасадобль под песню Spanish Gypsy Dance No.1. Этот номер вызвал восторженные аплодисменты у зрителей зала. Кроме того, выступление пары очень понравилось судьям шоу и они поставили высокие оценки.

Я планирую вернуться: Зеленский шокировал заявлением Елена Зеленская вспомнила о своей свадьбе
Новости Украины Елена КравецКвартал 95
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь