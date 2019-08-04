Кравець показала справжнє обличчя: у мережу "злили" відео

Олена Кравець обурила фанів своєю грою
Олена Кравець, актриса студії "Квартал 95" та проекту "Жіночий Квартал", кричала на свого колегу. "Хамська поведінка" обурила шанувальників артистки. Деякі ж вважають, що нічого поганого вона не сказала, а навпаки, показала себе як справжню актрису. У ролику актори "Кварталу" працюють над створенням сценки. Відео опубліковано в соціальній мережі Instagram.
"Ось де народжується магія сміху, який скоро заповнить собою весь зал Літнього театру "Морвокзалу". Одеса, готуємося радувати тебе до сліз! До зустрічі 13 серпня", - йдеться у підписі до відео.
У ролику показується, як команда студії "Квартал 95" готується до виступу з шоу "Вечірній квартал". Артисти репетирують ролі і відкидають несмішні жарти, вимовляючи вголос всі репліки з написаного сценарію. В кінці відео Кравець, обговорюючи з колегами сценарій, різко говорить: "Заткнися! Заткнися!".
Вісь де народжується магія сміху, який скоро запам'ятати собою весь зал Літнього Театру "Морвокзалу". Одеса, готуємося веселити тебе до сліз! До зустрічі 13 серпня. Хто ще не купивши квітки, посилання в профілі. #вечернийквартал #вечірнійквартал #читка #кварталмощьсила #квартал95 #kvartal95
Кравець обурила мережу хамською поведінкою (відео: instagram.com/kvartal95official)
В мережі по-різному відреагували на поведінку Олени Кравець в команді:
Кравець обурила мережа хамською поведінкою (скріншоти: instagram.com/kvartal95official)
Нагадаємо, що номер "Кварталу 95" про вибори "підірвав" мережу.