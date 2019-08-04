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Кравець показала справжнє обличчя: у мережу "злили" відео

STYLERПерсони    04.08.2019 - 20:54
Кравець показала справжнє обличчя: у мережу "злили" відео
Кравець обурила мережу хамською поведінкою (фото: kvartal95.com)

Олена Кравець обурила фанів своєю грою

Олена Кравець, актриса студії "Квартал 95" та проекту "Жіночий Квартал", кричала на свого колегу. "Хамська поведінка" обурила шанувальників артистки. Деякі ж вважають, що нічого поганого вона не сказала, а навпаки, показала себе як справжню актрису. У ролику актори "Кварталу" працюють над створенням сценки. Відео опубліковано в соціальній мережі Instagram.

"Ось де народжується магія сміху, який скоро заповнить собою весь зал Літнього театру "Морвокзалу". Одеса, готуємося радувати тебе до сліз! До зустрічі 13 серпня", - йдеться у підписі до відео.

У ролику показується, як команда студії "Квартал 95" готується до виступу з шоу "Вечірній квартал". Артисти репетирують ролі і відкидають несмішні жарти, вимовляючи вголос всі репліки з написаного сценарію. В кінці відео Кравець, обговорюючи з колегами сценарій, різко говорить: "Заткнися! Заткнися!".

Кравець обурила мережу хамською поведінкою (відео: instagram.com/kvartal95official)

В мережі по-різному відреагували на поведінку Олени Кравець в команді:

  • Не думала, що Вона так може. Аж засмутили.
  • Нічого страшного, ну сказала вона так і що тут такого? Вона теж людина, може не в настрої або зла на когось.
  • Як брутально повелася Кравець! Ну от як можна таке своїм колегам кричати? Мені було б соромно за таку поведінку.

Кравець показала справжнє обличчя: у мережу &quot;злили&quot; відео

Кравець показала справжнє обличчя: у мережу &quot;злили&quot; відео

Кравець показала справжнє обличчя: у мережу &quot;злили&quot; відео

Кравець обурила мережа хамською поведінкою (скріншоти: instagram.com/kvartal95official)

Нагадаємо, що номер "Кварталу 95" про вибори "підірвав" мережу.

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