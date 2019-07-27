"Королева": Олена Кравець захопила красою і стильним вбранням в Одесі

Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Актриса приміряла оригінальне плаття з рукавом на блискавці

Зірка "Квартал 95" і "Жіночий квартал" Олена Кравець стала трохи частіше радувати своїх шанувальників новими фото у мережі. Зараз шоувумен знаходиться в Одесі, де раніше виступила на концерті "Жіночого кварталу", а тепер зайняла крісло судді на "Лізі сміху".

Артистка показала в Instagram ефектний наряд, який вона вибрала для заходу. Олена позує, стоячи біля свого "робочого місця" в довгій чорній сукні з розрізом спереду. Вона прикрашена вставками з білої тканини, а родзинкою образу є об'ємний рукав, який можна за бажанням відстебнути.

Завершують лук зібране в гарний хвіст волосся і масивні сережки у вигляді квітів.

Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

"В журі на @ligasmeha. Вирішила трошки постояти, перед тим як трошки посидіти..)) @valerykovalska, спасибі за цей образ і особливо за рукав на блискавці, що відстібається. Це супер-ідея для літа!" - прокоментувала Кравець.

Фолловери поспішили залишити свої відгуки, захоплюючись стильним вбранням і сяючою красою актриси.

Ви просто ШИКАРНА!)

Красуня )

Нехай милуються!

Не дарма вирішила....постояти

Обожнюю Вас

Леночкаааа! Неперевершена

Олена, ви як завжди прекрасна

Дуже стильно!

Оленка! Ви КРАСУНЯ!!

Багиня

Про цю жінку старість зуби поламає

Королева

Оооооооо! Яка ж ти,Олено,красива і жіночна

Скріншот комментариеа (instagram.com/lennykravets)

Нагадаємо, Олена Кравець зачарувала "повітряним" образом в Одесі на концерті "Жіночого кварталу".

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