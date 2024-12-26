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Красавчик-врач Эду из бразильского сериала "Семейные узы": как выглядит актер

Четверг 26 декабря 2024 08:15
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Красавчик-врач Эду из бразильского сериала "Семейные узы": как выглядит актер Рейнальдо Джанеккини (скриншот из видео)
Автор: Иванна Пашкевич

Поклонники латиноамериканских сериалов наверняка помнят харизматичного врача Эду из популярного бразильского сериала "Семейные узы". Его история любви и непростых жизненных решений покорила сердца миллионов.

Но как сегодня выглядит актер Рейнальдо Джанеккини, исполнивший эту роль, и чем он занимается сейчас? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Актер стал широко известным благодаря своей первой роли в сериале "Семейные узы". Образ врача Эду, за сердце которого соперничали две главные героини, сделал Рейнальдо Джанеккини настоящим секс-символом.

После успеха "Семейных уз" актер регулярно появлялся в различных проектах, совмещая актерскую карьеру с работой модели. Однако в 2011 году он сделал перерыв в работе из-за серьезного диагноза - у Джанеккини обнаружили рак крови.

Несмотря на тяжелый путь лечения, ему удалось преодолеть болезнь, и после выздоровления он вернулся к своей профессии.

Красавчик-врач Эду из бразильского сериала &quot;Семейные узы&quot;: как выглядит актерКрасавчик-врач Эду из бразильского сериала &quot;Семейные узы&quot;: как выглядит актерКрасавчик-врач Эду из бразильского сериала &quot;Семейные узы&quot;: как выглядит актер

Рейнальдо Джанеккини (фото: instagram.com/reynaldogianecchini)

У Рейнальдо был только один официальный брак - с телеведущей Марилией Габриэле, которая была старше его на 24 года. Их знакомство состоялось в 1998 году, когда актеру было 26 лет, а ей - 50. Они прожили вместе восемь лет, после чего решили разойтись.

В 2020 году Джанеккини открыто заявил, что является пансексуалом, то есть испытывает романтическое и сексуальное влечение к людям независимо от их пола или гендерной идентичности.

Красавчик-врач Эду из бразильского сериала &quot;Семейные узы&quot;: как выглядит актер

Рейнальдо Джанеккини (фото: instagram.com/reynaldogianecchini)

Актер до сих пор продолжает сниматься - одной из его последних работ стал сериал "Доброе утро, Вероника", который появился на платформе Netflix в 2022 году.

Красавчик-врач Эду из бразильского сериала &quot;Семейные узы&quot;: как выглядит актер

Красавчик-врач Эду из бразильского сериала &quot;Семейные узы&quot;: как выглядит актер

Рейнальдо Джанеккини (фото: instagram.com/reynaldogianecchini)

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