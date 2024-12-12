Как сегодня выглядит Дэвид Духовны - голливудский актер, который считает себя украинцем

Дэвид Духовны - американский актер, получивший известность как исполнитель роли агента Фокса Малдера в "Секретных материалах", а также Хэнка Муди в сериале "Секс и Калифорния".

Что сегодня известно о жизни 64-летней знаменитости и как он выглядит, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Происхождение и карьера Дэвида Духовны

Уроженец Нью-Йорка вырос в семье Маргарет Духовны и Амрама Духовны. Его мать работала администратором школы и учительницей, а отец - писателем, публицистом. Также он - потомок эмигрантов, работавший для Американского еврейского комитета.

Отец звезды - еврей, родившийся в Бруклине, мать - лютеранка из Абердина, Шотландия. Амрам изменил свою фамилию, избавившись от буквы "h", чтобы избежать неправильного произношения, с которым сталкивался во время службы в армии.

Интересно, что дед Дэвида, Мойше, переехал в Америку из Бердичева Житомирской области. В 1918 году он был писателем и журналистом газеты "Морг-журнал" в Нью-Йорке.

Дэвид Духовны (фото: instagram.com/davidduchovny) Дэвид Духовны(фото: instagram.com/davidduchovny)

Будущая знаменитость учился в Принстонском и Йельском университетах. Он знает французский, латинский, а также иврит. После окончания Йельского университета актер получил статус "все кроме диссертации", которая по состоянию на 2013 год не была защищена. Тема его исследования - "Магия и технология в современной поэзии и прозе". Поэтому совсем не удивительно, что Духовны входит в список 10 самых умных звезд Голливуда.

Настоящая популярность пришла к нему после съемок в сериале "Секретные материалы". Кроме кино, Дэвид также увлекается творчеством, в том числе пишет романы.

Дэвид Духовны сейчас (фото: instagram.com/davidduchovny)

Дэвид Духовны сейчас (фото: instagram.com/davidduchovny)

Личная жизнь Дэвида Духовны

В мае 1997 года он женился на актрисе Теа Леони, в браке с которой у них родились дочь и сын. Спустя 17 лет супружеской жизни они объявили о расставании, а Дэвид публично признался в своей сексуальной зависимости. На фоне этого он прошел курс лечения в клинике соответствующего профиля, а через полгода объявил о примирении с избранницей. Такая же история у пары повторилась через несколько лет - летом 2011 года.

В сентябре 2013 пресса писала о том, что Дэвид и Теа живут в Нью-Йорке отдельно, поскольку каждый купил себе квартиру. В августе 2014 года стало известно, что Духовны и Леони официально развелись.

Также следует добавить, что Дэвид - бывший вегетарианец, а с 2007 года он остается пескетарианцем. Это питание включает в себя растительную пищу, молочные продукты, яйца, рыбу и морепродукты.

Дэвид Духовны сегодня ​​​(фото: instagram.com/davidduchovny)

Поддержка Духовны Украины

В апреле 2014 года звезда заявил, что является украинцем: "Я вырос, думая, что я россиянин, но только сейчас понял, что я всегда был украинцем. Никогда не поздно измениться", - говорилось в его посте.

В 2024 году селебрити озвучил американский документальный фильм об украинском ресторане "Веселка" в Нью-Йорке. Он вырос непосредственно в близости к этому заведению, расположенному в манхэттенском районе "Маленькая Украина".

Дэвид Духовны поддерживает Украину (фото: instagram.com/davidduchovny)

Соцсети Дэвида Духовны

За его страницей в Instagram следят почти 600 тысяч пользователей. В блоге он делится подробностями своего литературного творчества, публикует кадры с коллегами и друзьями, а также выкладывает контент, сделанный на выступлениях. У Дэвида есть домашний любимец и он любит удивлять поклонников появлением на разнообразных ток-шоу.

Соцсети Дэвида Духовны (фото: instagram.com/davidduchovny)

Соцсети Дэвида Духовны (фото: instagram.com/davidduchovny)