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Красавчик Джейк из "Чумовой пятницы": как сегодня выглядит актер

Вторник 24 декабря 2024 08:15
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Красавчик Джейк из "Чумовой пятницы": как сегодня выглядит актер Чад Майкл Мюррей (фото: Кинориум)
Автор: Иванна Пашкевич

Фильм "Чумовая пятница" стал культовой комедией начала 2000-х, а Джейк, которого сыграл харизматичный актер Чад Майкл Мюррей, завоевал сердца миллионов зрительниц по всему миру.

Со времен премьеры прошло более 20 лет. Как выглядит сегодня актер, который в свое время стал любимцем публики? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Свою карьеру Мюррей начал в модельной индустрии. Лишь спустя некоторое время привлекательный молодой человек оказался в кино.

Поклонницы фильма "Чумовая пятница" испытывали огромную зависть к актрисе Линдси Лохан, ведь она не только изображала романтические отношения с Чадом на экране, но и закрутила с ним роман в реальной жизни.

Однако эти отношения оказались недолгими и ни к чему серьезному не привели.

Красавчик Джейк из &quot;Чумовой пятницы&quot;: как сегодня выглядит актер

Линдси Лохан и Чад Майкл Мюррей (фото: Кинориум)

В 2005 году Чад впервые женился, но уже через год снова оказался в списке завидных холостяков. Сейчас актер женат на актрисе Саре Ремер, и у них двое детей.

Красавчик Джейк из &quot;Чумовой пятницы&quot;: как сегодня выглядит актерКрасавчик Джейк из &quot;Чумовой пятницы&quot;: как сегодня выглядит актерКрасавчик Джейк из &quot;Чумовой пятницы&quot;: как сегодня выглядит актер

Чад Майкл Мюррей с семьей (фото: instagram.com/rooeemer)

В плане карьеры Мюррей по-прежнему активно снимается, хотя выдающихся ролей у него пока что немного.

Красавчик Джейк из &quot;Чумовой пятницы&quot;: как сегодня выглядит актерКрасавчик Джейк из &quot;Чумовой пятницы&quot;: как сегодня выглядит актерКрасавчик Джейк из &quot;Чумовой пятницы&quot;: как сегодня выглядит актер

Красавчик Джейк из &quot;Чумовой пятницы&quot;: как сегодня выглядит актер

Красавчик Джейк из &quot;Чумовой пятницы&quot;: как сегодня выглядит актер

Чад Майкл Мюррей (фото: instagram.com/chadmichaelmurray)

Однако в последние годы его творчество стало более заметным. В 2021 году на экраны вышел фильм "Красивый, плохой, злой: начало", где актер воплотил образ маньяка Теда Банди.

Затем он снялся в традиционной романтической комедии "Ангел на Рождество". А уже в 2023-м году вышел сериал "Перекресток. Салливан" с его участием.

Красавчик Джейк из &quot;Чумовой пятницы&quot;: как сегодня выглядит актер

Красавчик Джейк из &quot;Чумовой пятницы&quot;: как сегодня выглядит актерКрасавчик Джейк из &quot;Чумовой пятницы&quot;: как сегодня выглядит актер

Чад Майкл Мюррей (фото: Кинориум)

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