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Красунчик-лікар Еду з бразильського серіалу "Сімейні узи": як виглядає актор

Четвер 26 грудня 2024 08:15
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Красунчик-лікар Еду з бразильського серіалу "Сімейні узи": як виглядає актор Рейнальдо Джанеккіні (скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

Шанувальники латиноамериканських серіалів напевно пам’ятають харизматичного лікаря Еду з популярного бразильського серіалу "Сімейні узи". Його історія кохання і непростих життєвих рішень підкорила серця мільйонів.

Але як сьогодні виглядає актор Рейнальдо Джанеккіні, який виконав цю роль, і чим він займається зараз? Дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Актор став широко відомим завдяки своїй першій ролі в серіалі "Сімейні узи". Образ лікаря Еду, за серце якого змагалися дві головні героїні, зробив Рейнальдо Джанеккіні справжнім секс-символом.

Після успіху "Сімейних уз" актор регулярно з’являвся в різноманітних проєктах, поєднуючи акторську кар’єру з роботою моделі. Однак у 2011 році він зробив перерву в роботі через серйозний діагноз - у Джанеккіні виявили рак крові.

Попри важкий шлях лікування, йому вдалося подолати хворобу, і після одужання він повернувся до своєї професії.

Красунчик-лікар Еду з бразильського серіалу &quot;Сімейні узи&quot;: як виглядає акторКрасунчик-лікар Еду з бразильського серіалу &quot;Сімейні узи&quot;: як виглядає акторКрасунчик-лікар Еду з бразильського серіалу &quot;Сімейні узи&quot;: як виглядає актор

Рейнальдо Джанеккіні (фото: instagram.com/reynaldogianecchini)

Рейнальдо мав лише один офіційний шлюб - із телеведучою Марілією Габріеле, яка була старшою за нього на 24 роки. Їхнє знайомство відбулося у 1998 році, коли акторові було 26 років, а їй - 50. Вони прожили разом вісім років, після чого вирішили розійтися.

У 2020 році Джанеккіні відкрито заявив, що є пансексуалом, тобто відчуває романтичний і сексуальний потяг до людей незалежно від їхньої статі чи гендерної ідентичності.

Красунчик-лікар Еду з бразильського серіалу &quot;Сімейні узи&quot;: як виглядає актор

Рейнальдо Джанеккіні (фото: instagram.com/reynaldogianecchini)

Актор і досі продовжує зніматися - однією з його останніх робіт став серіал "Доброго ранку, Вероніка", який з'явився на платформі Netflix у 2022 році.

Красунчик-лікар Еду з бразильського серіалу &quot;Сімейні узи&quot;: як виглядає актор

Красунчик-лікар Еду з бразильського серіалу &quot;Сімейні узи&quot;: як виглядає актор

Рейнальдо Джанеккіні (фото: instagram.com/reynaldogianecchini)

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