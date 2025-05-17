Красивые и вкусные: 7 съедобных цветов, которые можно вырастить в саду

Настурция

Настурция - это не только декоративное растение, но и съедобное. Все части этого цветка, от листьев до лепестков, имеют пряный вкус, который прекрасно подходит для сандвичей, соусов или мясных блюд.

Зеленые плоды настурции маринуют и используют как заменитель каперсов. Она любит солнечный свет и регулярный полив, но не выдерживает заморозков.

Цветы настурции (фото: Википедия)

Роза

Роза - это не только символ красоты, но и отличный ингредиент для кулинарии. Их лепестки используют для украшения десертов, приготовления варенья, сиропов и мармелада. Засушенные бутоны добавляют в чаи и настои, придавая им приятный аромат.

Хотя все сорта роз съедобны, некоторые могут иметь горьковатый вкус.

Бархатцы

Бархатцы имеют мягкий пряный вкус с нотами цитрусовых и могут быть использованы для десертов и салатов. Они часто украшают клумбы, ведь хорошо растут и не требуют особого ухода.

Бархатцы высаживают в открытый грунт после последних весенних заморозков, а первые цветы можно увидеть уже в июне.

Бархатцы (фото: Википедия)

Лук-резун

Лук-резун часто выращивают в садах как декоративную культуру, но он также добавляется ко многим блюдам. Листья этого растения можно использовать в супах, салатах, омлетах и овощных рагу. Его свежий вкус придает блюдам особую нотку, а также является источником витаминов.

Огуречник лекарственный

Огуречник лекарственный, или огуречная трава, имеет аромат и вкус, похожий на огурец, и часто используется в салатах, винегретах и соусах. Он хорошо сочетается с другими овощами, добавляя им необычного солоноватого вкуса. Кроме того, свекольник можно сушить и использовать как приправу.

Огуречник лекарственный (фото: Википедия)

Календула

Календула известна своими полезными свойствами, но ее также активно используют в кулинарии. Цветы этого растения добавляют пикантности и легкую остроту в первые и вторые блюда. Она прекрасно подходит для приготовления различных соусов и даже десертов, придавая им интересный вкусовой оттенок.

Фиалка трехцветная

Фиалка трехцветная имеет травянистый, сладковатый вкус с нотками мяты, что делает их интересным дополнением к блюдам. Лепестки часто засахаривают, готовят из них варенье или используют как декоративный элемент для десертов и коктейлей. Это не только вкусный, но и эстетически привлекательный элемент вашего стола.

Фиалка трехцветная (фото: Википедия)